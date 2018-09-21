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19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 19'uncusunu düzenlediği "Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 19'uncusunu düzenlediği "Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:05
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19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni

İZMİR

Kültürpark'ta çim alanda düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve davetliler katıldı.

Törende "İzmir Kent TV Haberi" dalında "Fedakar Öğretmen Engelli Öğrenciye Yol Arkadaşı Oldu" başlıklı haberiyle ödül kazanan Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Halil Şahin ile kameraman Fatih Doğan ödüllerini CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den aldı. 

"Haber Fotoğrafı" dalında "Kedi Tombi Sınıfa Döndü" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü kazanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Evren Atalay görevde olduğu için ödülünü kameraman Fatih Doğan aldı. 

Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk, yaptığı konuşmada, törene onur ve gururla katıldığını belirtti, kardeşinin adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Barış Selçuk'u sevgiyle andıklarını ifade ederek, bu ödülleri çok önemsediklerini söyledi. 

Seçimde zorlandıklarını belirten Dikmen, bileği, kalemi, yüreği cesur gazetecilerin olduğunu görmemenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Dikmen, "Seçilen haberlerin hem Hande'nin hem Barış'ın anısına çok yakıştığını düşünüyorum. Kazanan arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.  

"Gazete okumak teşvik edilmeli"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel gazetelerin maddi sıkıntıya girmesinin kendilerini üzdüğünü, sivil toplum örgütleri ve kurumların, çalışanlarına ve üyelerine gazete almayı ve okumayı teşvik etmesi gerektiğini söyledi. 

Zorlukların üstesinden gelmek ve krizden çıkmak zorunda olduklarını ifade eden Kocaoğlu, bu günlerin de geçeceğini ancak önemli olanın az tahribatla geçmesi olduğunu kaydetti. 

Diğer ödüller 

Yarışmada "İzmir Kent Haberi" dalında Ege Telgraf'tan Erman Şentürk "Milli Servet İşte Böyle Çürüyor" haberiyle aynı dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Habertürk gazetesinde yayımlanan "Pankartlı Özür" başlıklı haberiyle Mert Neşet Muslu kazandı. 

"İzmir Kent TV haberi" dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü'ne İhlas Haber Ajansından Ceren Atmaca ile Halil Karahan "Alperen'in Ablasından Hayat Kurtaracak Servis Projesi" başlıklı haberiyle değer görüldü.

"Ulusal Haber" dalında Habertürk gazetesinden Mehmet İnmez'in "Cennete İhale" başlıklı haberi birinciliğe layık görülürken, bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik "Lozan'ın Aslını Getirin" haberiyle aldı. 

"Haber Fotoğrafı" dalında Associated Press'ten Emre Tazegül'ün "8 Aslana Veda" fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. 

AA

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19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması
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