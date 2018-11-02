15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu

İSTANBUL

15 Temmuz Derneği üyeleri, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda tepkiyle karşılanan konuşmasını, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto etti.

İl Başkanlığı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur", "Yazıklar olsun Cihangir", "Cihangir soyadını değiştir", "15 Temmuz onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı.

Gruptakiler ayrıca, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek üyeleri adına yaptığı açıklamada, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 15 Temmuz için sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Şebik, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi emperyalist sofralara meze yapmayı öngören bu hain girişim, açıkça canına kastedilmek istenen Cumhurbaşkanımızın ölüme meydan okuyan duruşu ve milletimizin tarihe geçecek yiğitçe direnişiyle püskürtülmüş ve bertaraf edilmiştir. Milletimizin bu darbeye karşı yazdığı destan hiç kuşku yok ki Çanakkale Destanı'nın adeta yeniden güncellenmesi ve şahlanmasıdır. Cihangir İslam'ın, insan olan herkesin hicap duyacağı sözleri, şehitlerimize hakarettir, biz yakınlarına ise en az o gece üzerimize sıkılan kurşunlar kadar acı vermiştir. Esefle belirtmeliyiz ki, yakın tarihimizde bu kadar vicdansız, hakkaniyetten, insaftan ve izandan yoksun bir hezeyana şahit olmamıştık."

Suç duyurusu

Dernek üyeleri, açıklamanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçelerinde, Cihangir İslam'ın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenerek, kamu davası açılması talep edildi.