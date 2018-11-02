Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.949
DOLAR
5.4380
STERLİN
7.0730
EURO
6.2093
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı
Razgatlıoğlu kaza geçirdi
Razgatlıoğlu kaza geçirdi
'Aşıların önemini yadsımıyoruz'
'Aşıların önemini yadsımıyoruz'
Amerikan sinema işletmeciliği anlayışı kene gibi yapıştı
Amerikan sinema işletmeciliği anlayışı kene...

15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği üyeleri, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto ettikleri Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği üyeleri, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto ettikleri Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 16:59
7 Okunma
15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu

İSTANBUL

15 Temmuz Derneği üyeleri, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda tepkiyle karşılanan konuşmasını, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto etti.

İl Başkanlığı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur", "Yazıklar olsun Cihangir", "Cihangir soyadını değiştir", "15 Temmuz onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı.

Gruptakiler ayrıca, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek üyeleri adına yaptığı açıklamada, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 15 Temmuz için sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Şebik, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi emperyalist sofralara meze yapmayı öngören bu hain girişim, açıkça canına kastedilmek istenen Cumhurbaşkanımızın ölüme meydan okuyan duruşu ve milletimizin tarihe geçecek yiğitçe direnişiyle püskürtülmüş ve bertaraf edilmiştir. Milletimizin bu darbeye karşı yazdığı destan hiç kuşku yok ki Çanakkale Destanı'nın adeta yeniden güncellenmesi ve şahlanmasıdır. Cihangir İslam'ın, insan olan herkesin hicap duyacağı sözleri, şehitlerimize hakarettir, biz yakınlarına ise en az o gece üzerimize sıkılan kurşunlar kadar acı vermiştir. Esefle belirtmeliyiz ki, yakın tarihimizde bu kadar vicdansız, hakkaniyetten, insaftan ve izandan yoksun bir hezeyana şahit olmamıştık."

Suç duyurusu

Dernek üyeleri, açıklamanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçelerinde, Cihangir İslam'ın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenerek, kamu davası açılması talep edildi. 

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'
'Doğal ot yalanı' öldürüyor
'Doğal ot yalanı' öldürüyor
Karakolda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
Karakolda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
'Çay köyleri' Doğu Karadeniz turizmine hizmet edecek
'Çay köyleri' Doğu Karadeniz turizmine hizmet edecek
'İstanbul Havalimanı'na ilgi artarak devam ediyor'
'İstanbul Havalimanı'na ilgi artarak devam ediyor'
Gül'den çocuk tacizcisini serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni
Gül'den çocuk tacizcisini serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni
Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü
Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ