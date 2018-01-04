Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116912
ALTIN
158.825
DOLAR
3.7687
STERLİN
5.0971
EURO
4.5352
Vida resmen Beşiktaş'ta
Son Dakika
Vida resmen Beşiktaş'ta
Türkiye dünyanın zirvesinde
Türkiye dünyanın zirvesinde
En hızlı yolculuğu yaptılar
En hızlı yolculuğu yaptılar
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon...
Yapay zeka, devleti de dijitalleştirecek
Yapay zeka, devleti de dijitalleştirecek

14 askere FETÖ'den gözaltı

Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

14 askere FETÖ'den gözaltı

Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:00
0 Okunma
14 askere FETÖ'den gözaltı

BAYBURT

Bayburt merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman çavuş olarak görev yapan 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Nevşehir, Ankara, Isparta, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 muvazzaf askeri gözaltına aldı.

İl dışındaki zanlıların kente getirilecekleri öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖGözaltı14 Asker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas katmeri tescil yolunda
Sivas katmeri tescil yolunda
Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi
Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek
Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
TSK 43 bin personel alacak
TSK 43 bin personel alacak
Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu
Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu
Tendürek'te kar ve tipi ulaşımı etkiliyor
Tendürek'te kar ve tipi ulaşımı etkiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ