Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96789
ALTIN
243.839
DOLAR
6.2698
STERLİN
8.2942
EURO
7.3808
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u...
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi kuracak
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi...
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası...
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

21 Eylül 2018 Cuma 10:02
9 Okunma
110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılardan 85'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2018 10:03
Anahtar Kelimeler:
GözaltıTutuklamaOperasyonAskerFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu
MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu
10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı
10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı
"Kıyıköy'de denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır"
"Kıyıköy'de denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır"
Başkentte trafik kazası: 3 ölü
Başkentte trafik kazası: 3 ölü
Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı
Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı
Balıkesir'deki trafik kazası
Balıkesir'deki trafik kazası
19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni
19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni
Enis Berberoğlu tahliye edildi
Enis Berberoğlu tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ