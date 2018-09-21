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10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

Amasya'da cezaevinden firar eden ve 10 gün içinde bir otomobil, 3 motosiklet ile ev ve otomobillerden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

Amasya'da cezaevinden firar eden ve 10 gün içinde bir otomobil, 3 motosiklet ile ev ve otomobillerden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

21 Eylül 2018 Cuma 09:42
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10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

AMASYA

Amasya'da, cezaevinden firar ettikten sonra 3 motosiklet, bir otomobil ile ev ve otomobillerden çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hakkındaki 38 ayrı suç kaydı nedeniyle tutuklanan ve 10 gün önce bulunduğu Gümüşhacıköy Yarı Açık Cezaevi'nden firar eden İlkay G. (19), Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobili çalarken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaldığı evi tespit eden Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin firari olduğu dönemde 3 motosiklet ve bir otomobil ile ev ve otomobillerden telefon, radyo, fotoğraf makinesi, kamera gibi eşyalar çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkay G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulunan çalıntı otomobil, motosiklet ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CezaeviFirarHırsızOtomobilAmasya
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