Türk Kültürü Yenikapı’da canlandı

ATAYURDU YENİKAPI’YA TAŞIDIK
2. ETNOSPOR ETKİNLİĞİ
Etnospor Kültür Festivali’nde aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel atlı ve yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 dalda yarışmalar yapıldı.
Atayurdumuzu tarihi, kültürü, zeka ve spor oyunlarıyla Yenikapı’ya taşıyan 2. Etnospor Kültür Festivali sona erdi.
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren Etnospor Kültür Festivali’nde kökbörü, atlı cirit, akrobasi, mas, aşırtmalı aba ve şalvar güreşleri, atlı okçuluk, mangala, aşık, geleneksel çocuk oyunları, yağlı güreş, menzil okçuluğu, hedef okçuluğu gibi çok çeşitli dallarda yarışmalar ve gösteriler yapıldı.
“Ok Yaydan Çıkıyor” sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen festival, 4 gün boyunca, tarihimizin ve kültürümüzün ürünü olan renkli görüntülere sahne oldu. Türkistan coğrafyasından gelen kardeş ülkelerin çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları ve atayurdumuzun geleneksel toylarıyla adeta bir şölen havasında geçen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, festivalde hem spor yarışmalarını izlediler hem de kültürel etkinliklere katıldılar.
Çocukların çoğu ilk defa ata binme heyecanı keyifli anlar yaşarlarken, ziyaretçiler, Yenikapı etkinlik alanının çeşitli yerlerindeki çadırlarda ve standlarda otantik kurallar çerçevesinde üretilen ürünlerin hem üretimini izlediler hem alışveriş yaptılar.
Müzikle ilgili gösterilerin yapıldığı, konserlerin verdiği ana sahnede, “dombıram” bestesiyle Türk Dünyası’nın gözbebeği olan Aslanbek Sultanbekov bizlere atayurdumuzdan derlediği nağmeleri dinletirken, mehter takımı ve Türk Sanat Müziği sanatçıları da Türkistan coğrafyamızın bir başka ikliminin eserlerinden örnekle sundular.
Yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2. Etnospor Kültür Festivali’nde yaşanan 4 günlük heyecan, kapanış gecesinde derece alanlara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
AÇILIŞI BİLAL ERDOĞAN YAPTI
Açılışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yaptığı festivale, 4 gün boyunca, her yaştan vatandaşlar katıldı. Gün boyunca festival alanında kalan Erdoğan, kardeş ülkelerin çadırlarını, standları ziyaret etti, bilgi aldı, at bindi ve ok atma yaşına katıldı.
DİRİLİŞ DİZİSİ OYUNCULARI ETNOSPOR’DA
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen Diriliş-Ertuğrul dizisi oyuncularının Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Ok Yaydan Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılmaları, etkinliğe ayrı bir heyecan kattı. Vatandaşlar oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştılar.
BAKANLAR ETNOSPOR’DA
”Ok Yaydan Çıkıyor” sloganıyla İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve Pazar günü sona eren festivale, vatandaşların yanı sıra bazı bakanlar da katıldılar. Festivale katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, hem yöresel kıyafet giydi hem de ok atarak festivale renk kattı. Müezzinoğlu, “Bir kısmının neredeyse adını dahi unuttuğumuz kültürel zenginliklerimiz ve spor dallarımız bugün artık çocuklarımızın gözleri önünde uygulanabilecek noktaya taşındı” dedi.
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Ok Yaydan Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen festival alanını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Yardımcısı Hakan Kazancı eşlik etti.
Türk Dünyası’na, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü etkinliklerin yapıldığı festival alanında atlı akrobasi gösterisini izleyen Avcı, çobanla sohbet etti, kangal köpeğini sevdi, demirci atölyesinde balta yapımını izledi. Bakan Avcı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan burada bakanla birlikte demir dövdü.
Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk dünyasının sporlarının, geleneklerinin, yeme içme kültüründen ok atma, atçılık ve avcılığa kadar pek çok öğesinin bir arada görülebildiği festivali, yarım günde gezmenin yeterli olmadığını söyledi. Bakan Avcı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Yardımcısı Hakan Kazancı’ya teşekkür etti.
Festival alanını, özellikle çocukların ve gençlerin görmesinde büyük fayda olduğunu dile getiren Avcı, TİKA’nın dünyada yaptığı kültürel faaliyetleri, restorasyonları gösteren, yaptıklarının belki de yüzde birinin yer aldığı serginin gurur verdiğini söyledi.
ÖDÜL ALANLAR
Kendi alanlarında başarılı olan sporcuların ödülleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kayar ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları tarafından verildi.
2. Etnospor’un kapanış töreninde Hakan Kazancı, Bakan Müezzinoğlu’na, geleneksel ok ve yay takımı ile mangala oyununu takdim etti.
Ayrıca Hakan Kazancı ve Bakan Müezzinoğlu’na kaftan hediye edildi.