TÜRK DÜNYASI KASTAMONU’DA

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov’un başlattığı ve gelenekselleşen bir uygulamayla, her yıl TÜRKSOY üyesi bir kardeş ülke TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ ilan ediliyor. Bu yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov’un başlattığı ve gelenekselleşen bir uygulamayla, her yıl TÜRKSOY üyesi bir kardeş ülke TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ ilan ediliyor. Bu yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu.
Yıl boyunca Kastamonu’da gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerde Türk Dünyası biraraya gelecek. TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi işbirliğinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, TBMM milletvekilleri, Ankara’da bulunan çok sayıda diplomatik misyon şefleri, üst düzey bürokratlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve Kastamonulular katıldı.
Türk Dünyası’nın en eski ve en köklü ortak bayramı olan Nevruz’un (Yeni gün) kutlandığı 21 Mart’ta Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da düzenlenen açılış törenine, kardeş ülkelerden ve akraba topluluklardan 350’den fazla sanatçı katılıyor.
KASEİNOV: “KASTAMONU BAŞKENT OLMAYI HAKEDİYOR”
“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu” programının açılış töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kastamonu’da yediden yetmişe, her düzeydeki insanların “Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanını benimsediğini ve kadim tarihe ve zengin kültüre sahip Kastamonu’nun Kültür Başkenti olmayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.
Kültür Başkenti açılış törenlerinin başlatıldığı Nevruz’un bolluk ve bereket anlamına geldiğini belirten ve bu kutlu günün Türk Dünyası ve akraba toplulukların en büyükm ortak bayramı olduğunu dile getiren Kaseinov, "Sayın Başbakanımız himaye ve desteğinizle, sizden aldığımız güçle, kültürümüzü daha güçlü şekilde tanıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı’mızın ev sahipliğinde muhteşem bir etkinlik hazırladık. Bu sene de Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışımızı Nevruz kutlamalarımızla birlikte yaptık. Geniş coğrafyamızdan yoğun katılımla Nevruz’un tüm renklerini sunduk" dedi.
Kaseinov, Kastamonu’da Türk Dünyası'nın dört bir yanından, Sibirya’dan Orta Asya’ya, Kafkasya’dan, Balkanlara konukları ağırladıklarını ve kutlamaların yıl boyu süreceğini belirterek şöyle dedi: “Nevruz kutlayan bu coğrafyalardan gelen misafir sanatçılarımızla Nevruz’un tüm renklerini, ortak kültürümüzün tüm zenginliklerini sergileyeceğiz. Nevruz Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirası olduğu gibi aynı zamanda insanlığa mal olmuş bir kültürel değerdir. 2009 yılında UNESCO, Nevruz’u “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne dahil etmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 2010 yılında aldığı bir kararla “21 Mart” tarihini Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etmiştir. TÜRKSOY daha önce iki kez BM Genel Kurulu’nda, iki kez de UNESCO Merkezinde olmak üzere pek çok ülkede Türk Dünyası Nevruz Kutlaması gerçekleştirmiştir. Bu çabalarımız Nevruz’un tanıtımı ve Uluslararası boyutlara taşınması açısından ayrıca bir anlam teşkil etmektedir.
Türk Dünyası’nda heyecanla ve sevinçle kutlanan, akraba topluluklarında yaşayan halklarımızın büyük bir bölümünde kültür ve gönül bağı oluşturan Nevruz bayramlarının dostluk, barış ve sevgi getirmesi dileğiyle hepinizin Nevruz bayramını kutlar, sözlerimi Nevruz duası ile bitirmek isterim:
Ey ulu tanrım!
Ocağımız hep tütsün, huzurumuz hep sürsün, kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın!
Doğanın diriliş bayramı hürmetine; dünyamızda barış, yurdumuzda huzur, aramızda birlik ve dirlik baki kalsın.
Ulusumuzun ulu günü, yengi kün, yılbaşı, ergenekon, Mart dokuzu, jana jıl, kutlu olsun, bereketi dünyaya dolsun..
Türk Dünyası’nın ortak bayramı, Nevruz bayramınız kutlu olsun!”
BAŞBAKAN YILDIRIM: “NEVRUZ BEREKET, KARDEŞLİK, BİRLİK VE BERABERLİK DEMEKTİR”
Başbakan Binali Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, 21 Mart'ın yalnızca Kastamonu'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiği gün olmadığını, bu günün birçok özelliği bulunduğunu belirterek, "Bugün Nevruz. Baharın gelişini temsil eden Nevruz’da binlerce sanatsever ve misafirimizle birlikte Kastamonu'dayız" dedi.
Başbakan Yıldırım, Nevruz’un Altaylardan Avrupa içlerine uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanmakta olan bir bayram olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:
“Bu bayram sadece bu coğrafyada değil, neredeyse kuzey yarım kürenin tamamında kutlanır. Nevruz, Doğu Türkistan’dan Orta Asya’ya, Mezopotamya’dan Sibirya’ya, Moğolistan’dan Amerika kıtasına kadar yeni bir uyanışı ifade eder. Bizler için nevruz sadece bir mevsim değişimi değil, bu topraklarda binlerce yıldır dirilişi, bereketi, birliği, beraberliği, kardeşliği temsil eder. Toprağın dirilişini simgeleyen nevruz aynı zamanda bir bayramdır. Zira bizler toprağı ana gibi sahiplenen, ona ‘toprak ana’ diye hitap eden, topraktan yaratıldığımıza inanan, bu yüzden toprağın dirilişini tabiatın dirilişi olarak görürüz. Nevruz’u yüreklerimizin yeniden yeşermesi, insani değerlerimizin yeniden dirilişi olarak görürüz. Bu vesileyle nevruzun bütün insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini de Cenabı Mevlam’dan niyaz ediyorum. Tabiatın bütün farklılıklarıyla, renkleriyle bir bütün oluşu gibi bizlerin de bütün farklılıklarımızla bir ve beraber olmamızı diliyorum. Bütün insanlığın, Türk Dünyası’nın baharı müjdeleyen bu güzel bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”
BAKAN KURTULMUŞ: “NEVRUZ BİR ÖĞRETİ, BİR DERSTİR.”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşmasında, bu gün Kastamonu’da “Türk Dünyası Kültür Başkenti” uygulaması kapsamında çok sayıda etkinliğe katıldığını ve Kastamonuluların “Kültür Başkenti” ünvanını benimsemiş olduğunu vurgulayarak, Kastamonu halkı ve yöneticilerine teşekkür etti. Kastamonu’nun Kültür Başkenti unvanını hakettiğini ve yalnızca Türkiye’ye değil, başta Türk Dünyası olmak üzere bütün dünyaya göstereceğinin umudunu taşıdığını söyledi.
Nevruz Bayramı’nı Kastamonu’da, 4 saate yakın uluslararası bir programla kutladıklarını belirten Kurtulmuş, “Nevruz, tabiatın yeniden canlanması, yeniden dirilişi ve öldü zannedilen varlıkların yeniden hayata dönmesini sembolize etmesi bakımından hem önemli hem de öğretici kadar, aynı zamanda çeşitliliği, farklılığı, farklı renkleri bünyesinde barındırmayı, farklı renkleri dışlamamayı, farklılık içerisinde bir ahenk oluşturmayı Cenabı Allah’ın yaradılışının bir kanunu olarak biz gösterdiği için önemli bir öğretidir önemli derstir” dedi.
VALİ KARADENİZ: “ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ”
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bugün Türk Dünyası’nın kalbinin Kastamonu'da attığını söyledi. Etkinliklerin yıl boyu süreceğini belirten Karadeniz, Kastamonu'yu en iyi şekilde Türk Dünyası’na tanıtmak istediklerini vurguladı. Karadeniz, Mehmetçiğin Afrin'de elde ettiği başarı dolayısıyla bugün 2 bayramın bir arada kutlandığını dile getirdi.
TÜRK DÜNYASI’NIN RENKLERİ BİRARADA
Tören, açılış konuşmaların ardından müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Türk Dünyası’nı temsilen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Rusya Federasyonundan Altay, Başkurdistan, Saha Yakut, Dağıstan, Kabardin- Balkar, Buryatya’nın yanısıra, KKTC, Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek’ten gelen sanatçılar kültürel dans ve şarkıları ile sahne aldı. Sanatçıların bir birinden renkli ve bölgenin kültürel özelliklerini yansıtan gösterileri Kastamonulular tarafından coşkuyla alkışlandı. Milli giysileriyle adeta bir renk cümbüşüne dönüşen sahneler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteriyi ilgiyle izleyen Başbakan Binali Yıldırım, sahneye çıkarak sanatçılar ile toplu fotoğraf çektirdi.
Türk Dünyası’ndan 350'yi aşkın sanatçının iştirakiyle yapılan konserle Kastamonulular hafızalarından silinmeyecek bir gece yaşadı.