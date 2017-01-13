Zirkonyum Diş Kaplama Nedir? DentNis’de Zirkonyum Diş Kaplama Tedavisi

Büyük çürüklerin restore edilmesi ve kanal tedavisi yapılması sonucundan doku hasarı meydana gelir. Bu durumda dişlere kaplama yapılması gerekmektedir. Zirkonyum diş kaplama diğer kaplama materyallerine göre daha sağlıklı, estetik ve doğal bir görünüme sahiptir. Zirkonyum dişin en büyük avantajı, gerçek diş görüntüsüne en yakın oluşudur. Bu yüzden dişler ile tam bir uyum sağlanır ve estetik bir görüntü oluşur. Elbette zirkonyum diş fiyatları, porselen ve diğer kaplama materyallerine göre daha pahalıdır.

Zirkonyum Kaplama Nedir?

Diş renginde olması ve içinde hiçbir metal bulunmaması sebebiyle zirkonyum diş kaplama hemen herkesin ilk tercihi olmaktadır. Arka ve ön dişlerde kullanılabilen zirkonyum dişler, estetik olmasının yanı sıra sağlıklı ve dayanıklıdır. DentNis Zirkonyum diş kaplama uygulaması, basamaklı olarak uygulandığı ve diş dokusuna mükemmel bir biçimde uyum sağladığı için diş hekimleri tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Zirkonyum Diş Kaplama Nasıl Yapılır?

Zirkonyum diş tedavisi için bilgisayarlı tarama teknolojisi kullanılır. Bilgisayarlı tarama teknolojisi ile hem ağız içinde daha uyumlu dişler yapılır hem de bekleme süresi yalnızca bir gündür.

Eskiden ağızdan ölçü almak için silikon kullanılırdı. Gelişen teknoloji sayesinde artık bilgisayarlı tarama yoluyla ağız ölçüsü hatasız ve detaylı bir biçimde alınabilmektedir. Ağız yapısı, ağız ve dişlerin görünümü bilgisayarlı tarama teknolojisi ile dijital ortama aktarılmaktadır.

Porselen diş kaplamalarda, diş eti morarmaları ve metal korozyonu oluşurdu. Özellikle metal korozyonu sonucunda diş eti sağlığı bozulurdu. Bilgisayarlı tarama teknolojisi ile hazırlanan zirkonyum diş kaplaması ise diş etlerine ve dişlere zarar vermez. Doğal dişler ile tam bir doku uyumu sağlayan zirkonyum dişler, estetik görünümleri ile kişilerin aynı zamanda özgüvenini arttırır.

Zirkonyum Diş Bakımı Nasıl Yapılır?

Metal destekli kaplamalar zaman zaman alerjik reaksiyonlara sebep olurken, % 99 oranında doku ile uyumlu olan zirkonyum materyali bu sebeple alerjik bir reaksiyona asla neden olmaz.

Zirkonyum diş bakımı açısından oldukça kolaydır. Doğal dişleri fırçaladığınız gibi zirkonyum dişleri de fırçalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra diş ipi kullanmanız gerekir. Köprü altında kalan dişsiz kısımları superfloss denilen diş ipleri ile temizlemeniz gerekli ve önemlidir. Altı ayda bir diş hekimi kontrolü yaptırmanız diş sağlığı açısından önem arz eder.