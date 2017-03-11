Zerafer ile konforu buluşturan kış bahçesi sistemleri

Sanıldığı gibi günümüzde yeni popüler olan, yeni ortaya çıkan ürünler değildir kış bahçeleri. Uzun yıllardır yanıbaşımızda yer alıp, farkedilmeyen konseptlerdir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Dolmabahçe Sarayı'ının bahçesinde bulunan Camlı Köşk'tür.

1867 yılında yapılan bu uygulamanın günümzde doğal olarak daha gelişmiş ve farklı modelleri mevcuttur. İlk zamanlarda camın ve diğer materyallerin çok fazla işlenebilmesini sağlayan teknolojiler olmadığı için daha basit yaklaşımlarla yapılmışlardır.

Ancak günümüzde alüminyumun rahat işlenebilmesi, camın her şekle girmesi çok fazla estetik ve farklı tasarımı ortaya koymuştur.

Aklınızda canlandırdığınızda sizi çok dar bir noktaya sokabilir ancak kış bahçesi modellerini incelediğinizde gördüğünüz uygulamalara adeta şaşırabilirsiniz.

İster bir tarafı yapıyla bütünleşik, ister boş bir alana yapılsın hayal gücünüzü zorlayabileceğiniz yenilikçi, creative, verimli ve konforlu tasarımlar eled edilebilmektedir.

Özellikle son zamanlarda hemen her villada görebileceğiniz bu yaşam alanları, sizin keyifli anlar geçirmenizde büyük rol oynamaktalar.

Peki kış bahçelerinin ana unsurları nelerdir, nasıl ortaya çıkarlar?

Öncelikle ağaç mı yoksa değil mi buna karar vermelisiniz. Unutmayın ki ağaç çok estetik bir üründür ancak bakım gerektirir ve sizi bıktırabilir. Yine de bundan keyif alan yaklaşımlar olacaktır.

Ana taşıyıcı sizin kullanım alanınıza göre tasarlanarak bir iskelet oluşturulur. Sonrasında tavan (çatı) için nasıl bir tercih söz konusu ise ona göre farklı materyaller ile çatı iskeleti hazırlanır.

Burada cam tavan veya kapalı tavanlar tercih edilebilir. tavanın cam olması sizi çekingenliğe itmesin, üstünde gezinebileceğiniz kalitede kırılmaz camlar kullanılıyor.

Tavanda cam neden öne çıkıyor sorusuna ise kış ve sonbahar aylarını gözünüzün önüne getirmenizi önereceğiz. Düşünün ki kışın lapa lapa kar yağıyor ve siz bunu izlerken çayınızı yudumluyorsunuz.

Şimdi ise tavanı hallettik, cepheye geçiyoruz. Burada yine camın zerafeti ile farklı aksesuarların birleşimi size birçok kolaylık ve keyif sunabilir.

Sürme sistemler, motorlu kumandalı akıllı kış bahçeleri, pvc veya alüminyum ile oda konforu gibi kullanım amacınıza göre çeşitli ürünler sunulabiliyor.

Yaz aylarında açık alan, kış aylarında kapalı bir oda olması çok basitleştirilmiş durumda günümüzde.

En önemlisi ise bunu yapan firma. Burada konsept uygulama olduğunun altını çizmek istiyoruz. Çünkü her mahallede bulunan bu sektörde firmalar mevcut ve sorarsanız hepsi çok iyi şeyler yapabileceğini anlatacaktır.

Ancak biraz mizahi bir yaklaşım olsa da "hepsi sadece anlatacaktır, uygulama da hiçbirini göremeyeceksiniz" demekten de çekinmiyorum.

Biz bu alanda güçlü referanslar ve yapmış olduğu farklı yüzlerce model ile kış bahçesi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz Senkron Yapı firmasını önerebiliriz. Sitesinde zaten yerinde uygulamış olduğu modellerin görsellerini gördüğünüzde sizde bize katılacaksınız.

Fiyatlar konusunda da aklınızda uçuk rakamlar belirdiğini düşünebiliyorum. Buda sizi yanıltmasın, gayet ulaşılabilir kış bahçesi fiyatları mevcut.

Son olarak size ne kadar anlatmaya çalışsak ta inceleyerek aklınızda birşeyler şekillenecektir.