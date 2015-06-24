Zekâ Geliştiren Oyunlar

İleri teknoloji ile hayatımıza giren dijital cihazlar bugün çocuklarımızın hayatlarında da öneli yer tutuyor. Artık bizim çocukluğumuzda oynanan çocuk oyunları maalesef bugün yerini çok farklı internet ve bilgisayar oyunlarına bıraktılar bile. Çocukların bu oyunlardan da eğitim ve öğretimlerini sağladıkları hepimiz tarafından kabul görüyor. Onların beyinleri de farklı şekilde ilerlemeler kaydediyor. Bizim yakan topların yerini onların doktor oyunları çoktan aldı bile. Bu şekilde bakıldığında pek kötü olmayan internet ve sanal oyunları aslında iyi yönde ve uygun oynadıklarında onlara zarar yerine fayda sağlayacakları da muhtemeldir.



Bırakın Ölçüsünde Oynasınlar



Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuklarımızın bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar ile vakit geçirirken zamanın uzun tutulmaması ve girdikleri oyunların türlerini denetlememizden geçer. Bilgisayarlarda oynana bazı çocuk oyunları onların gelişimlerinde faydalı olabileceği gibi bazı oyunlar zarar da verebilir. Özellikle şiddet ve gerilim yüklü olan oyunlardan çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Bu tarz oyunlar onların kişisel gelişimlerinde büyük zarara yol açabilir. Bu yüzden denetim çerçevemizde kalacak şekilde oyunlarını denetleyip oynamalarına izin verebilirsiniz.



Teknolojik Oyunlar



Bugün PC oyunlarının içinde harika eğitici ve öğretici oyunlarda bulunuyor. Her yaş ve cinsiyete göre harika eğitim oyunları var. Bunların başında gelen doktor oyunları, bebek bakıcılığı, pastacılık ve aşçılık gibi oyunlar geliyor. Bu tip oyunlar çocuklarınıza yeni şeyler öğretirken geleneksel oyunların sanal versiyonları gibi hareket ediyor. Her şeyin değiştiği dünyamızda çocuklarımızı bu oyunlar ile körelttiğinizi asla düşünmeyin. Sizin şartlarınız ve koşullarınız ile onların ki asla aynı olmayacak. Bu yüzden bir parça anlayış ve özenli takip ile onlar için en iyi olan oyunları rahatlıkla seçip oynamalarına izin verebilirsiniz. Bu şekilde en yenilikçi ve en güzel oyunlar çocuklarınıza zarar yerine fayda sağlayacaktır.