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Zayıflatan Teff Tohumlu Çay Faydaları

Bugün sizlerde daha güzel görünmek, sağlıklı olmak ve tabii ki doğanın mucizelerini yaşamak için Teff Tohumlu Çay içebilirsiniz.

Zayıflatan Teff Tohumlu Çay Faydaları

Bugün sizlerde daha güzel görünmek, sağlıklı olmak ve tabii ki doğanın mucizelerini yaşamak için Teff Tohumlu Çay içebilirsiniz.

05 Ekim 2018 Cuma 01:17
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Zayıflatan Teff Tohumlu Çay Faydaları

Artık ünlü simaların sosyal medyada da sürekli paylaştıkları ve son ayların en çok gündem olan teff çayı sayesinde, fazla kilolarımızdan kurtulabiliyor ve ideal kilomuzu koruyabiliyoruz. Bugün sizlerde daha güzel görünmek, sağlıklı olmak ve tabii ki doğanın mucizelerini yaşamak için Teff Tohumlu Çay içebilirsiniz. Hepinizin meraklarını bugün giderecek ve tüm detayları ile bu çayın nereden geldiğini, nasıl yapıldığını ve nasıl tüketildiğini anlatacağız. Türkiye'de aslında uzun yıllardır fit ürünler olarak satılan teff tohumunun, işlenmesi sonucunda çay olarak bizlere geliyor. Bilindiği gibi, tohum olarak tüketilmesi daha etkili olsa da, fiyatının yüksek olması nedeni ile Teff Tohumlu çayı tüketmek, hem maddi olarak ve hemde etkisi olarak daha kolay olmaktadır.

Teff Tohumlu Çay Etkileri

Etiyopya da sadece güneşin az olduğu kısımlarda çıkıyor olması ve özellikleri bakımından, tahıl ürünleri arasında en yüksek enerjiye sahip olmasından dolayı, Afrikalılar tarafından günlük tüketime uygundur. Ekmek ve haşlama olarak yani pilav yapılarak da tüketiliyor. Bu nedenle bu bölgelerde besinler az dahi olsa, bu tohumu tüketenlerin hem zayıf olması ve hemde sağlıklı olduklarını görebiliyoruz. Artık Teff Tohumlu Çayı dünyanın her yerinde bulunuyor. Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve tabii ki ülkemizde de çay olarak satışı yapılıyor.

Günlük Teff Tohumlu Çayı İçilir

Teff tohumunun özellikleri arasında protein, kalsiyum ve lif kaynağının bir hayli yüksek olduğunu ilk olarak belirtelim. Teff tohumunun un haline getirilmesi ve akabinde içerisine kırmızı meyvelerin katılması ile Teff tohumlu çay olarak tüketime uygun hale geliyor. Öncelikli olarak www.teffcayi.net adresine de girerek, rahatlıkla ürünün özelliklerini inceleyebilir, faydalarını görebilir ve böylelikle istediğiniz gibi tüketmeye başlayabilirsiniz. Teff tohumlu çayı içererek vücudunuzun ihtiyacı olan proteini, kalsiyumu ve lif kaynağını yüksek oranda alabilirsiniz.

Teff Çayı İçen Ünlüler

En fazla merak edilenlerin başında kimlerin yani hangi ünlülerin Teff tohumlu çay kullandığıdır. Bunu sizlere aşağıda veriyoruz.

  • Deniz Akkaya
  • Gonca Vuslateri
  • Seda Sayan
  • Hande Yener
  • Seda Akgül
  • Seren Serengil

Sizde bu ve daha fazla ünlüler gibi kullanabilir ve ideal kilonuzu kontrol edebilirsiniz. Artık istediğiniz gibi Teff tohumlu çayı tüketebilir ve fazla kilolardan da kurtulabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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