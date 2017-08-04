Zarifliğin ve Şıklığın Adresi Hanna Home

Özellikle bayanlar evlerinin daima güzel ve şık olmasını isterler. Saatlerce çalıştıktan sonra evimize geldiğimizde ferah ve rahat bir ortama ihtiyaç duyarız. Bunu da başarmanın en iyi yolu evlerimizde en çok dikkat çeken iç duvarları hoşumuza gidecek ve rahatlatacak şekle getirmektir. Binlerce renk ve desen seçeneği sunan duvar kağıtları bu konuda en fazla tercih edilen ürünlerdir.

Hanna Home yurt dışında en çok tercih edilen, en kaliteli duvar kağıdı modellerini sizlere sunan bir firmadır. Son zamanların modası taş desenli duvar kağıdı modelleri ile de müşterilerine zengin seçenekler sunmayı başaran Hanna Home her zaman en iyi hizmet ve mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı ile çalışan bir firmadır.

Evet, Hanna Home, dünyadaki en çok tercih edilen duvar kağıdı modellerini Türkiye’ye getirmektedir. Özgün duvar kağıdı arayanların adresi Rasch ve RaschTextil, klasik model ile modernliği bir araya getiren İtalyan sitilinin öncüsü Sirpi, Lüks ve konforu bir arada isteyenlerin adresi Armani/Casa, herkesten farklı olmak isteyenlerin tercihi HannAtelier, en son yenilikleri ve en beğenilen desenleri bir araya getiren Design ID, tekstil tabanlı duvar kağıtlarında adresi Sellers&Josephson, klasik desenin vazgeçilmezi Ascot gibi dünyaca ünlü markalar HannaHome ile sizlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu kadar fazla ithal duvar kağıdı modellerini bir araya getiren Hanna Home aradığınız tüm duvar kağıtları için her zaman ilk adrestir.

Duvar kağıtları genelde rulolar halinde satılmaktadır. Rulo ölçüleri ise; 0,53 m x 10,05 m ( 5,32 m2) - 1,06 m x 15,6 m (16 m2) ve 0,7 m x 10,05 m (7 m2) olarak piyasaya sürülmektedir. Bu standartların dışında metre ile satılan duvar kağıtları modelleri de piyasada bulunmaktadır.

Duvar Kağıdı modelleri , rölyef yani kabartma/köpüklü, vinil, kağıt, elyaf, tekstil ve doğal malzemeler olmak üzere 7 farklı yüzey çeşidi, elyaf, kağıt, tekstil olmak üzere 3 farklı taban çeşidi ile üretilmektedirler. Hanna Home tüm ürünleri bir arada sunmaktadır.

Zengin Hanna Home ürünlerini görmek için hannahome.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ürün satın almak için ise internet sitesi üzerinden en yakın Hanna Home satış noktasına giderek istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

Eğer yaşam alanlarınız sizin için değerli ise kaliteden taviz vermeyin. Uzun ömürlü duvar kağıtlarını tercih ederek hem boşa para hem de boşa emek harcamaktan kurtulun. Derler ya düşük mal alacak kadar zengin değilim. Bu durum kesinlikle duvar kağıdı için de geçerli bir durumdur. Bu nedenle kaliteden ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan Hanna Home mağazalarını görmeden duvar kağıdı almayın.

Özellikle mutfak, lavabo gibi alanlarda ve işyerlerinde taş desenli duvar kağıdı modelleri çok fazla tercih edilmektedir. Tarihi bir duygu ve hoş bir görüntü katan bu ürünlerle ilgili bir çok çeşit ürünü Hanna Home mağazalarından bulabilirsiniz. Oturma odası, salon gibi yaşam alanlarınızda size tavsiyemiz düz renkleri tercih etmeniz. Böylece hem mobilyalarınızla hem de evinizin genel görünümü ile daha fazla uyum sağlayacaktır. Ayrıca düz modellerin üzerine kendiniz de farklı şekiller oluşturarak güzel bir dekorasyon sağlayabilirsiniz.

Düz ve açık renk duvar kağıtlarının bir avantajı da ferahlık sağlamasıdır. Koyu renkleri kesinlikle evlerinizde kullanmanız tavsiye edilmemektedir. Eviniz ne kadar ışık görüyor olursa olsun, ne kadar aydınlık olursa olsun mutlaka açık renk tercih edin. Koyu renk bir müddet sonra sizi rahatsız etmesinin yanı sıra, hep geceyi yaşıyormuşsunuz hissi verir. Bu da sizin evde rahatlamanızı değil, daha çok strese girmenizi sağlar.