Yurtdışı eğitim danışmanlığı mı almak istiyorsunuz?

Yurtdışı eğitim danışmanlığı alabilmek için öncelikle kendinize bu alanda uzman olan bir yer seçmelisiniz. Danışmanlık hizmeti veren firmaların bu konuda tamamen bilgili ve deneyimli olması gerekir. Çünkü hiç bilmediğiniz bir yer olan yurt dışı işlemleri ilgili sizleri tam olarak aydınlatması ve hangi eğitimleri alabileceğiniz konusunda sizleri doğru yönlendirmesi gerekir. Aradığınız profesyonel danışmanlık hizmetini ise Eğitim Noktasından alabilirsiniz.

Eğitim noktası, 2004 yılından bugüne kadar kendini yurtdışı dil eğitimi alanında uzmanlaştırmaya adamış olan bir kuruluştur. Bu kuruluşta, yurtdışında gidip eğitim almış ve çok sayıda ülkede bulunan okular ve fırsatları hakkında güncel bilgileri olan personeller bulunur. Bu personeller sayesinde yurtdışı dil eğitimi için eksiksiz bilgi alabilir ve aklınızdaki tüm soru işaretlerinden kurtulabilirsiniz.

Eğitim noktası avantajları nelerdir;

Eğitim noktası sizlere yurtdışında eğitim alabilmeniz için çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenler. Bunların bazıları ise şöyledir;

Malta’nın en iyi okullarında İngilizce dil eğitimi alma fırsatı ile birlikte çeşitli aktivite ve promosyon fırsatı sunulur.

Delfin, İrlanda, İngiltere, Londra ve Dublin dil okullarında kaçırılmayacak indirim fırsatları sunar.

Dublin ve İrlanda gibi yerlerde, çalışma imkânı sunar. Litvanya’da yenilenebilir enerji kaynakları mühendisliği eğitimi imkânı sunar.

Litvanya’da İnşaat Mühendisliği ve multimedya tasarımı eğitimi almanıza imkân tanır.

Çeşitli dil okullarında çeşitli indirimler almanızı sağlar.

Eğitim Noktası hizmetleri nelerdir;