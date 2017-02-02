Yoga Kıyafetleri - Yoga Taytı

Yoga bir yaşam biçimidir. Evrensel bir dildir. Kendiniz olmayı hem zihnen hem de bedenen tatmaya başladığınız an beden ve içsel değişimizi de hissedeceksiniz. Yoga kıyafetleri seçerken kendinizi rahat hissedeceğiniz tercihler yapmalısınız.
Neden Rahat Kıyafetler Giyilmeli?
Yoga ile beden esnekliği kazandıkça, bedeninizi çok daha iyi tanıyacak, bedeninize olan güveniniz arttıkça ve bedeninizle olan bağınız güçlendikçe artık daha fazla hareket etmek istersiniz. Kendinizi çok zinde ve hafif hissetmeye başlarsınız. Kıyafetleriniz de sizin gibi hafif, esnek ve yumuşak olmalı. Hem yoga yaparken hem de günlük hayatınızda giyilebilen rahat yoga kıyafetleri bir süre sonra artık vazgeçilmez kıyafetleriniz arasında yerini alır. Bedeninizin rahat ettiği, hareketlerinizi kısıtlamayan, vücudunuzda adeta ikinci bir deri hissi yaratacak, giydiğiniz zaman sizi huzursuz etmeyecek spor kıyafetler tercih etmelisiniz. Tabi tüm bu kıyafetlerin tarzınızı yansıtması da önemlidir. Her zevke ve ruha uygun renk ve modelleriyle yoga kıyafetleri ünlü spor markalarının özel tasarımlarıyla artık hayatın bir parçası haline geldi.
Yoga Taytı Neden Tercih Edilmeli?
Başlangıç seviyesinden itibaren yoga insanları esnetmeye ve beden rahatlığını sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Bedeninizi rahatlıkla esnetebilmeniz için rahat giyinmeniz, sıkmayan ve sürtünme hissettirmeyen esnek kumaşlı kıyafetler giymeniz gerekir. Özellikle alt giyimde, yogada bacak hareketlerinin de yoğun olması sebebiyle dizlerinizin rahat hareket edebilmesi çok önemlidir, bu sebeple belinizin sıkı olmaması ve kullanacağınız yoga taytının rahat olması gerekir. Sert ve esnemeyen kumaşlı pantolonlar giymek bir süre sonra diz rahatsızlanmalarına ve tende tahrişlere sebep olur. Bol pantolonlar da birikme ve katlanma yapacağından yoga yaparken bir süre sonra sizi rahatsız etmeye başlar. Bu sebeple esnek, ince, nefes alan, yumuşak ve vücudu saran yapısıyla, yoga aksesuarları için en uygun yoga kıyafeti özel olarak üretilmiş olan yoga taytlarıdır. Siz de yogayı yaşam biçiminiz haline getirmek istiyorsanız mutlaka zevkinize uygun bir yoga taytı edinmeli, ruhunuzun özgürlüğünü bedeninize yansıtmalısınız. Yoğun hayat temposunun stresinden uzaklaşmak ve hayatın dinginliği yakalamak için doğru yoga taytıyla istediğiniz esnekliği yakalayabilirsiniz.
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