Yeni Nesil Otobüs Bileti OtobusBiletin.com'da

Türkiye'nin hemen hemen her noktasına seferleri bulunan farklı firmaların biletlerini listeleme imkanına sahip oluyorsunuz. www.otobusbiletin.com online olarak hizmet veren bir sistemi ziyaretçilerine sunmaktadır. Bir çok yerel ve genel olarak hizmet veren otobüs firmalarının biletlerini tek çatı altında toplayarak aradığı bileti kolayca bulmayı hedeflenmektedir. Hangi otobüs firmalarının sistem içerisinde yer aldığınız belirtecek olursak; Metro Turizm, Ulusoy Turizm, Kayseri Süha Turizm, Uludağ Turizm gibi önde gelen otobüs firmalarıyla da seyahat edebilirsiniz. Bunun yanında ise sadece yerel olarak hizmet veren şirketleride tercih edebilirsiniz.

İstanbul Otobüs Bileti almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu güzergah üzerinde sizlere bir çok otobüs firmasını seçenek olarak sunuyoruz. Bunlar İstanbul otobüs biletleri sitemimiz üzerinden satın alınmaktadır. İstanbul merkezli seferleri gerçekleştiren otobüs firmaları Sahil, Seyahat, Ulusoy Turizm, Lüks Karadeniz Turizm, Fındıkkale Turizm, Metro Turizm, Kanberoğlu Turizm ve Doğu Karadeniz Turizm.

İstanbul Otobüs Seferleri

Yukarıda tüm şehirlerimizden İstanbula otobüs seferinin yapıldığını belirtmiştik fakat bazı iller varki yarım saat arayla otobüs seferi bulunmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara Otobüs seferi bunların başında gelmektedir. Metro Turizm, Ulusoy Turizm, Varan Turizm gibi sadece istanbul - Ankara seferi yapan otobüs şirketlerinin yanında İstanbul kalkışlı Anadolu'ya seferi olan otobüslerle İstanbul - Ankara otobüs seferinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir sefer ise Bursa - İstanbul otobüs seferi Metro Turizm, Nilüfer Turizm gibi otobüs firmalarının 30 dakikada bir otobüs seferi yapılmaktadır. Kayseri seferleri de en çok yapılan seferlerin başında gelmektedir. Bu hat üzerinde Süha Turizm önemli bir konumdadır. Diğer önemli seferler ise Erzurum, Trabzon, İzmir Otobüs Bileti satışı için otogarlarda terminallerde ve bilet satış ofislerinde zaman kaybetmenize gerek yok. Ayrıca en uygun fiyatı aramanıza gerek kalmadan sadece tek tıkla görüntüleme şansına sahipsiniz. Peki www.otobusbiletin.com nasıl çalışıyor? Siteye girdikten sonra yapmanız gereken tek şey bulunduğunuz ili ve gitmek istediğiniz merkezi yazmanız ve daha sonra ise sefer tarihinizi ve yolcu sayısını sisteme girmeniz gerekmektedir. Bilgiler girildikten bilet arama motorunun çalıştırılması gerek. Çıkan sayfada size uygun olan firma saat ve fiyatı seçtikten sonra ödeme işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya, Adana, Kayseri ve Elazığ gibi illerimizin otobüs biletleri karşılıklı olarak bulunmaktadır. Site üzerinden aradığınız sefer bulunamadığında ise size en yakın farklı bir güzergaha yönlendirmektedir.