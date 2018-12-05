Yeni E-ticaret Girişimi Seninolsun.com Açılıyor

B2C modelini kullanacak siteyle ilgili olarak sosyal medyada açılış tarihi ile ilgili dedikodular da bu açıklamayla son bulmuş oldu. Kulllanıcıları düşünerek hazırlanmış olan yeni tasarım ve hızlı gezinme kolaylığıyla beraber uygun fiyatlar seninolsun.com için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Ayrıca site üzerinden %100 güvenli alışverişte yapılabilecek.

Sitede Neler Var?

Seninolsun’un kullanıcılara sunduğu kategoriler arasında modaya uygun en yeni ürünler, kadın aksesuarlar, doğal taş bileklikler, yüzükler ve takılar gibi birçok ürün kalemi bulunuyor. Seninolsun.com, şu an çok sayıda ürünleri ve kampanyalarıyla kullanıcılarını bekliyor.

Ödemelerde Kolaylık

Kredi Kartı, Havale/EFT ve Banka Kartıyla ödeme gibi birçok farklı ödeme seçenekleri de sitede yer alıyor. Kullanıcılar sistemlerine giriş yaptıkları zaman bu ödeme bilgilerini girerek hızlı alışveriş yapabilecekler. Ürünlerin tutarına ve kartlara göre yine ödemelerde taksit seçenekleriyle kolaylıklar da bulunuyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerde ise ücretsiz kargo seçeneği tüm ürünleri kapsıyor. PTT kargoyla çalışan firma, ürünleri çok kısa sürede kullanıcılara göndermeyi hedefliyor.

Açılışa özel kampanyaları ve indirim kuponlarını siteyi takip ederek öğrenebilirsiniz. Siparişlerinizi verirken Hediye Paketi şeklinde de ürünleri satın alabilmeniz mümkün.

Şuanda sitede ise açılış tarihine kadar “Çok Yakında” ibaresi konulmuş durumda. Konuyla ilgili yeni bilgiler edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.