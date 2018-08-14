Yatak Odası Dekorasyonu Nasıl Olmalıdır

Bir evin her köşesi ve bölümü özen ister. Kendi kişisel tercihlerimiz ve genel dekorasyona göre hareket ederiz. Salonlar evlerde en çok vakit geçirilen yerler olsa da salonlar kadar önemli diğer bir bölüm de şüphesiz ki yatak odalarıdır. Özellikle yoğun şehir yaşamında gün içerisinde eve dönmenin ve kendimizi yatağımıza bırakmanın hayaliniz kurarız. Gün bittikten sonra yorgun bir şekilde kendimizi yatağa attığımızda deliksiz bir uyku uyumak isteriz. Yatak odası dendiğinde akla gelen ilk şey rahat bir yatak tercihi olsa da her şey bu değildir. Yatak odası dekorasyonunda da evin diğer alanlarında olduğu gibi öne çıkan ve konforu artıracak bazı adımlar uygulanabilir. Salon veya mutfaklarda olduğu gibi yatak odasının da tasarımının nasıl olduğu kendimizi iyi hissetmemiz açısından önemlidir. Yatak odasında da sitilimizi, tarzımızı, zevkimizi ve isteklerimizi yansıtmak için çeşitli adımlar atarız.

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Yatak Odası Yerleşimi

Yatak odası rengi, mobilyaları, aydınlatması, dolapları, karyolası, komodini, duvar renkleri, perde seçimi ve diğer parçalarla birlikte, içine adım attığımız ilk anda rahatlamamızı sağlayacak bir bütünlükte olmalıdır. Zira mutluluğun bir çeşidi de gece kaliteli bir uyku çekmek ve sabah iyi uyanmaktır. Sabah vakti, gün aydınlandığında iyi uyanmak için yatak odamızda kendimizi istediğimiz ölçüde yenilememiz gerekmektedir. Yatak odası dekorasyonunda kendinize belirleyeceğiniz temadan yola çıkarak da hareket edebilirsiniz. Sevdiğiniz renkler, desenler, sitilleri belirleyin.

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En çok öne çıkan kısım tabii ki yataktır. Yatak odasında birinci amaç iyi bir uyku çekmek olduğu için yatağın işlevsel yönü öne çıkar. Doğru bir yatak seçimi ile sağlığınız için de önemli bir adım atmış olursunuz. Sırtınızı ağrıtmayacak, sizi rahat ettirecek bir yatak seçimi hassas bir konudur. Eğer yatak odanız küçükse bazalı yatak kullanabilirsiniz. Tam tersi bir durumda yani odanız büyükse tarzınıza uygun bir yatak başı seçimi ile dekorasyonunuzu bütünleyebilirsiniz tüm diğer faktörlerle birlikte yatak örtülerinin de yatak odasının havasını tamamlamada önemli bir yer tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. Burada da renk uyumu son derece önemlidir. Ayrıca birkaç aksesuar ile görüntüyü canlandırabilirsiniz.