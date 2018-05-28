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Yapı Kayıt Belgesi Nereden Alınır?

Yapı kayıt belgesi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları bu haberimizde size anlatıyor olacağız..

Yapı Kayıt Belgesi Nereden Alınır?

Yapı kayıt belgesi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları bu haberimizde size anlatıyor olacağız..

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:37
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Yapı Kayıt Belgesi Nereden Alınır?

Yeni düzenleme ile yaklaşık 16 milyon bina imar barışı uygulamasından faydalanabilecek. Verilere göre ülkemizde yaklaşık 16 milyon tapusuz bina bulunmaktadır. Bu binalar gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde yapı kayıt belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Hükümetin getirdiği yeni düzenleme ile birçok vatandaşın aklına yapı kayıt belgesi nedir sorusu oluştu. Yapı kayıt belgesi, imar mevzuatına uygun inşa edilmeyen yapıların gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde kayıt altına alınabilmeleri için verilen bir belgedir. Bu düzenleme kapsamında 31 Aralık 2017 milat olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten önce inşa edilen yapılar 31 Aralık 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya yapikayitbelgem gibi yetkili kuruluşlara başvuru yaparak yapı kayıt belgesi edinebilir.

Hükümetin getirdiği bu düzenleme sayesinde afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı taşınmazlar kayıt altına alınması sağlanacak ve aynı zamanda kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm projelerine finans kaynağı olacaktır. Vatandaşın devlet ile barışmasını sağlamak ve finansman kaynağı sağlamak amaçlarıyla hayata geçirilen bu düzenleme kapsamında yapı kayıt belgesi nasıl alınır sorusu vatandaşların en çok merak ettiği kısımlardan biridir. Bu düzenleme kapsamında vatandaşlar kendi rızasıyla yetkilendirilmiş kurumlara müracaatını yapacak ve durumlarını bildirecektir. Yapı kayıt belgesi başvurusunun ardından yapılan tespit sonucunda arsa değeri ve bina maliyetinin toplamının %3’ü kayıt bedeli olarak kentsel dönüşüm projelerine finans sağlama amacıyla ilgili birime yatırılması gerekmektedir. Kat irtifakına geçmek isteyen başvuru sahiplerinin bu bedeli iki katı olarak ödemesi gerekmektedir.

Yapı kayıt belgesi ile kayıt altına alınan binalara geçici olarak su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilecek. Kentsel dönüşüm kapsamına girmesi durumunda bu yapılarda yapı kayıt belgesi şartı aranacak. Yapı kayıt belgesi, binanın yıkılması veya kentsel dönüşüm gerçekleşmesi durumlarına kadar geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kayıt BelgesiYapikayitbelgem
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