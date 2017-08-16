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Yağ Filtresi Nedir?

Yağ filtresi, motor yağlama sisteminin en önemli oto yedek parça ürünlerinin başında gelmektedir.

Yağ Filtresi Nedir?

Yağ filtresi, motor yağlama sisteminin en önemli oto yedek parça ürünlerinin başında gelmektedir.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:23
17 Okunma
Yağ Filtresi Nedir?

Yağ filtresi, motor yağlama sisteminin en önemli oto yedek parça ürünlerinin başında gelmektedir. Motor yağının temizliği ve sağlıklı bir motor için oldukça kritik önem taşır. Kirlenmiş motor yağı motor içerisinde belli sorunlar oluşturmaya başlar. Ayrıca bu kullanım süresi dolmuş motor yağı aracınızın ana parçalarında deformasyon oluşturmaya başlar. Aracınızın yağ filtresini her periyodik bakımda orijinal yağ filtresi ile değiştirilmelidir.

Yağ Filtresi Nedir ?

Motorunuzda ki tüm yağı temizlemek üzerine üretilmiş parçadır. Belli bir basınca dayanıklı motor ekipmanıdır.

YAĞ FİLTRESİ NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Yağ filtresinin değişim zamanı nedir diye sorabilirsiniz. Yağ filtresi değişim zamanını otomobil üreticileri belirlemekte ve bu değişimler araçların periyodik bakımlarında yapılmaktadır. Mesela, Renault fabrikası ürettiği otomobiller için fiat yedek parça değişimi periyodlarını belirtmiştir. Tabiki sadece yağ kartuşunu değiştirmek tek başına etkili olmayacaktır, yağ filtresi ile birlikte motor yağınızın da değişmesi gerekmektedir. Aracınızda dikkat etmeniz gereken konulardan bir diğeri ise motor yağınızın ve yağ kartuşunuzun orijinal olmasıdır. Eğer üreticinin belirlediği zamanlar dışında değiştirmeniz gerekiyor ise her 10-20 bin kilometre arasında mutlaka yağ filtresi ve motor yağının değişmesi gerekmektedir.

YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİM FİYATLARI

Bu fiyatlar otomobilinizin markası, kullanılan ürünlerin markasına göre değişiklik göstermektedir. Minimum 50 TL maksimum ise 250 TL dir. Yağ filtrenizi ve motor yağınızı değiştirdiğiniz yerden hassas olmalarını ve garanti vermelerini isteyiniz. Bosch yağ filtresi üreten orijinal firmalardan biridir.

YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞTİRİLMEZSE NELER OLUR?

Yağ filtresi değişmediği zaman motorunuzda kalıcı bir takım hasarlar oluşmaya başlar. İyi süzülmeyen yağ motor içerisinde üzerinde tuttuğu kurumlarla ve kalın toz tanecikleri ile motor bloğunu çizmeye başlar sadece bununla da kalmaz piston ve segmanlarda hatta motor yağının olduğu her yerde deformasyonlar başlar Tıkanmış olan yağ filtresi, içinden geçecek yağı tam süzemeyeceği için yağlama basıncında kayıplar meydana gelir bu durumda aracınızda performans düşüklüğü meydana gelir. Yağ filtresini zamanında değiştirmemek aracınızın motor kilitlenmesine sebep olur.

NOT : Tofaş aracınız olduğunu varsayalım. Yağ kartuşu basit bir malzeme olarak görünse de tofaş aracınız için ve motor ömrünüz için oldukça önemli bir tofaş yedek parça olmaktadır. Değişimi yapılacağı yerde oldukça hassas ve bilinçli şekilde montaj yapılmalıdır ayrıca aracınıza orijinal filtre takmanızı tavsiye ederiz. Dikkatsiz şekilde montaj edilen yağ filtresi zamanla yağ kaçırmaya başlayacak ve belli zaman sonra aracınızda yağ kalmayacak ve yatak sararak sizi yolda bırakacaktır. Bunları göz önünde bulundurarak bakımlarınızı aksatmamanızı tavsiye ederiz.

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Oto Yedek ParçaFiat Yedek ParçaTofaş Yedek Parça
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