WebzMind, İngiltere ve Avrupa’ya Yatırım Yapmak İsteyen Şirketler İçin E-İhracat Hizmetleri Sunuyor

Londra merkezli e-ticaret ajansı WebzMind; İngiltere’de şirket kurmak, ürünlerini İngiltere ve Avrupa’da Amazon, E-Bay gibi pazar yerlerinde satışa sunmak isteyen girişimciler için dijital pazarlama stratejisi belirleyerek, pazar, maliyet ve sevkiyat ağı oluşturma konusunda yardımcı olmaktadır.

E-ihracat yaparak işini büyüten isteyen girişimlcier yurt dışına açılarak mikro ihracat ile devletten KDV iadesi alabilmektedir. Ülke ekonomisini güçlendiren bir sistem olan e ihracat, günümüzde e-ticaret eko sisteminin önemli bir parçasıdır ve geleneksel mağazacılığa karşı ciddi bir rakip haline gelmiştir.

Mikro ihracat nedir?

Mikro ihracat, hava taşımacılığı ile gümrük müşavirliği hizmetine gerek kalmadan Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile gönderilmesini sağlayan bir hizmettir. Mikro ihracat yapan girişimcilere KDV’siz fatura düzenleme ve devletten KDV iadesi alma gibi avantajlar sunulmaktadır. Böylece ürünler, KDV oranına bağlı olarak yurt içi ile aynı satış fiyatı ile satıldığında %18 daha fazla gelir getirebilmektedir. Mikro ihracat, 150 kg ve 7500 Euro limitine kadar ETGB ile yurt dışına giden bedelli ihracatlarda geçerli bir hizmettir.

WebzMind e-ihracat danışmanlığı hizmetinde neler var?

Girişimcilere dünyanın en büyük pazarlarından biri olan İngiltere ve Birleşik Krallık ülkelerinde kendi web siteleri üzerinden veya Amazon’da satış yapmaları için pazar araştırması yapan ve fizibilite raporu hazırlayan WebzMind; pazar araştırması, teşvikler, fuar katılımları, iş ortaklıkları, şirket kurulumu, banka hesabı açılması, ödeme si̇stemleri̇, muhasebe, vergi ve yasal prosedürler, gümrükleme, ihracat, online mağaza açılış, toptan satış gibi çok yönlü bir uluslararası deneyimi kapsayan danışmanlık hizmeti vermektedir.

Girişimcilerin e-ticaret işini farklı bir ülkeye taşıyabilmesi için doğru bir iş planı hazırlayan WebzMind e-ihracatta başarı için, hedeflenen ülkede satışı yapılmak istenen ürünlerin mevcut satış hacmini, pazardaki rakipleri, rekabet avantajlarını doğru şekilde analiz etmektedir.

Girişimcilerin Birleşik Krallık’ta ve Avrupa’da ürünlerini satmaları için çözümler sunan WebzMind; ürünler ve sektörle ilgili bir araştırma yaparak İngiltere pazarında ürün grubu hakkında vizyon sunacak rapor hazırlamaktadır. Yapılan bu pazar araştırması sonucunda satışa başlamak için seçili ürünlerin Amazon standartlarında hazırlanması, İngiltere’ye ihracatının yapılması, İngiltere’de şirket kurulumu veya WebzMind çatı şirketi üzerinden Amazon’da satışa sunulması, Amazon optimizasyonu, satış ve müşteri destek süreçlerinin yönetimi için satış stratejisi de geliştirilmektedir. WebzMind oluşturduğu satış stratejisinin ticaret süreci yönetimi konusunda da deneyim sahibidir. Oluşturulan stratejide belirlenen ürünlerle Amazon mağazasının açılması, ürünlerin optimize edilerek Amazon’da satışa sunulması, Amazon reklamlarının yönetimi, müşteri yorumlarının geliştirilmesi ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi de WebzMind ekibi tarafından yapılmaktadır.

Özellikle mikro ihracat gibi kâr getirecek bir iş planlıyorsanız ya da ürünlerinizi Amazon’da satmak, Amazon mağazanızın ve ürünlerinizin SEO ihtiyaçları hakkında konuşmak istiyorsanız hemen WebzMind ile iletişime geçin.