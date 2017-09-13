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VRF Nedir?

VRF klimalar; Variable Refrigerant Flow kelimesinin ilk harflerine baktığınız zaman, sizde VRF teriminin nasıl oluştuğunu anlayacaksınız.

VRF Nedir?

VRF klimalar; Variable Refrigerant Flow kelimesinin ilk harflerine baktığınız zaman, sizde VRF teriminin nasıl oluştuğunu anlayacaksınız.

13 Eylül 2017 Çarşamba 00:48
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VRF Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte klima modellerinde de artış görülmektedir. Her ihtiyaca uygun şekilde tasarlanmış klimalarla artık hayattan alınan lezzet biraz daha artacak. Günlük hayatta bulunduğumuz ortamlar olan; ofislerde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, cafelerde ve konut gibi birçok yerde kullanılan bu klimalar hava şartlarında olmazsa olmazlar arasına girmiş durumda. Farklı tipte klimaların olması dolayısıyla kullanım alanına uygun tipler bulunmakta ve orada bulunanlar açısından daha olumlu sonuçlar verebilmektedir. Profesyonel seri klimalar, multi klimalar, duvar tipi klimalar ve son teknoloji olarak karşımıza çıkan VRF olmak üzere klima çeşitleri bulunmaktadır.

VRF klimalar; Variable Refrigerant Flow kelimesinin ilk harflerine baktığınız zaman, sizde VRF teriminin nasıl oluştuğunu anlayacaksınız. Bina içlerinde kullanılan iç üniteleri, ortamda ki havayı ısıtır veya isteğe göre soğutur. Ayrıca dış ünitede de bina dışında ki alanların soğumasına olanak tanır. VRF klima sistemlerini multi klimalar gibi diğer klasik klimalardan ayıran en önemli özelliği ise, enerji tasarrufu imkanı sağlamasıdır ve bu tür ürünü kullananlara yüksek konfor imkanı vermesidir. Çevreye karşı oldukça duyarlı olan bu sistem, enerji tasarrufuna verdiği önemle de son derece ilgi çekmeye devam etmektedir. VRF klimaları, gelişmiş kontrol sistemi sayesinde oldukça kullanışlı olup, herhangi bir aksiliğe meydan vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Klasik klima çeşitlerinin yerine kullanılmaya başlayan VRF sistemi klimalar, kullanışlı olması dolayısıyla piyasada çok tercih edilen modeller arasına girmiştir. Ancak kalite yönünden bakıldığından bu ürünün, her firmadan alınamayacağını belirtmek gerekir. Sistemsel olarak çok farklı olarak tasarlanan bu sistem profesyonelliği de bünyesinde barındırmaktadır. İklimsa firmasının bünyesinde bulanan VRF sistemi klimalar ise Samsung ile ortak olarak tasarlanan ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kullanıcıların bir sorunla karşılaşmaları halinde ise Samsun klima servisinin amacı olduğu gibi birçok şehirde bulunan klima servisleriyle de en kısa sürede sorunlara çözüm bulabilmektedirler.

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Anahtar Kelimeler:
VRF KlimalarMulti KlimalarSamsun Klima Servisi
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