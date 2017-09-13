VRF Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte klima modellerinde de artış görülmektedir. Her ihtiyaca uygun şekilde tasarlanmış klimalarla artık hayattan alınan lezzet biraz daha artacak. Günlük hayatta bulunduğumuz ortamlar olan; ofislerde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, cafelerde ve konut gibi birçok yerde kullanılan bu klimalar hava şartlarında olmazsa olmazlar arasına girmiş durumda. Farklı tipte klimaların olması dolayısıyla kullanım alanına uygun tipler bulunmakta ve orada bulunanlar açısından daha olumlu sonuçlar verebilmektedir. Profesyonel seri klimalar, multi klimalar, duvar tipi klimalar ve son teknoloji olarak karşımıza çıkan VRF olmak üzere klima çeşitleri bulunmaktadır.

VRF klimalar ; Variable Refrigerant Flow kelimesinin ilk harflerine baktığınız zaman, sizde VRF teriminin nasıl oluştuğunu anlayacaksınız. Bina içlerinde kullanılan iç üniteleri, ortamda ki havayı ısıtır veya isteğe göre soğutur. Ayrıca dış ünitede de bina dışında ki alanların soğumasına olanak tanır. VRF klima sistemlerini multi klimalar gibi diğer klasik klimalardan ayıran en önemli özelliği ise, enerji tasarrufu imkanı sağlamasıdır ve bu tür ürünü kullananlara yüksek konfor imkanı vermesidir. Çevreye karşı oldukça duyarlı olan bu sistem, enerji tasarrufuna verdiği önemle de son derece ilgi çekmeye devam etmektedir. VRF klimaları, gelişmiş kontrol sistemi sayesinde oldukça kullanışlı olup, herhangi bir aksiliğe meydan vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.