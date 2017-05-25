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Vodafone'dan KOBİ'lere Uzaktan Eğitim Fırsatı

Türkiye’deki tüm işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, İşini Yarına Hazırlayan KOBİ’lere uzaktan eğitim fırsatı sunuyor. Enocta iş birliği ile hayata geçirilen Vodafone E.Kobi Eğitim Platformu sayesinde KOBİ’ler hem rekabette bir adım öne çıkıyor hem de verimliliklerini artırıyor. Her an her yerden ulaşılabilen eğitim ve gelişim platformu, 500’den fazla eğitim başlığıyla KOBİ’lerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor.

Vodafone'dan KOBİ'lere Uzaktan Eğitim Fırsatı

Türkiye’deki tüm işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, İşini Yarına Hazırlayan KOBİ’lere uzaktan eğitim fırsatı sunuyor. Enocta iş birliği ile hayata geçirilen Vodafone E.Kobi Eğitim Platformu sayesinde KOBİ’ler hem rekabette bir adım öne çıkıyor hem de verimliliklerini artırıyor. Her an her yerden ulaşılabilen eğitim ve gelişim platformu, 500’den fazla eğitim başlığıyla KOBİ’lerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor.

25 Mayıs 2017 Perşembe 14:12
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Vodafone'dan KOBİ'lere Uzaktan Eğitim Fırsatı

Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik eden Vodafone, Vodafone İş Ortağım çatısı altındaki işletmeleri yarına hazırlamaya devam ediyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin güvenilir teknoloji ortağı olan Vodafone, Enocta iş birliği ile hayata geçirdiği Vodafone E.Kobi Eğitim Platformu ile İşini Yarına Hazırlayan KOBİ’lere her an her yerden uzaktan eğitim fırsatı sunuyor.

Toplamda 500’den fazla eğitim başlığıyla KOBİ’lerin yanında olan platform, Dijital Dönüşüm, Büyümenin Yolu: Verimlilik ve Üretkenlik, Büyüyen KOBİ Yol Haritası, Finansman Erişimi ve Yönetimi, İşin Kuralları: Mevzuat ve Standartlar Ne Diyor?, Başarılı Bir Yönetici Olmanın Sırları, Yönetimde Kurumsallaşmanın Sırları, İş Hayatında Başarının Püf Noktaları, Müşteriye Erişmek ve Yönetmek gibi ana başlıklarda eğitim sunuyor. Türkiye’nin e-öğrenme alanındaki ilk ve öncü şirketi Enocta iş birliği ile hayata geçirilen platformdan enoctakobi.com’a girip kayıt olarak yararlanmak mümkün. Üstelik tüm eğitimler Red Business’lılara ilk ay ücretsiz olarak sunuluyor. Platforma kayıt olan KOBİ’ler, eğitimden yararlanmasını istediği çalışanların sayısını belirleyerek, 3-5-10-15 ve 20 kişilik paketlerden birini satın alabiliyor.

Sinan Kızıldağ: “Çalışanları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde eğitme fırsatı”
Vodafone olarak başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeleri mobil teknolojiler yoluyla yarına hazırlamaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Bu kapsamda, Vodafone İş Ortağım çatısı altındaki işletmelere her an her yerden hizmet verecek Vodafone E.Kobi Eğitim Platformu adını verdiğimiz uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdik. Bu platform sayesinde KOBİ'ler çalışanlarını çok daha hızlı ve etkin bir şekilde eğitme fırsatı bulacak. Böylece KOBİ’ler hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek. Vodafone olarak KOBİ'lerle etkin iletişim kurmayı ve iş birliği yapmayı önceliklendiriyor, onların potansiyellerini hayata geçirme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Hizmete sunduğumuz bu platform da bunun en son örneği. Sürdürülebilir bir KOBİ ekosistemi yaratma hedefiyle KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
VodafoneKOBİUzaktan Eğitim
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