Vizesiz Gidilebilecek 5 Harika Ülke

Vizesiz gidebileceğimiz yaklaşık 102 adet ülke mevcut. Pasaportunuzu ve çantanızı alıp gidebileceğiniz bu ülkelerde yepyeni kültürlerle kaynaşabilirsiniz. Hiç tatmadığımız yemekleri yiyebiliriz. Herhangi bir evrakla ve prosedürle uğraşmadan gezmenin verdiği rahatlık çoğumuzun ilgisini çeker. Ancak bilinmesi gereken bir nokta seyahat ederken konaklama, gezilecek yerler, dil, ülkelerin değerleri gibi bilgilere hakim olunmasıdır. Bunun için tavsiye ettiğimiz bloglar arasında yer alan Yoldasin.com ’u ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi sizler için hazırladığımız vizesiz gidilebilecek 5 harika ülkeyi sıralayalım.

Bosna Hersek: Bosna Hersek bizden uzak olsa da kardeş bir ülkedir. Osmanlı izlerinin yer aldığı bu ülkede Türkçe bilen insan sayısı da fazla. Tarih boyunca da beraber olduğumuz bu insanlarla gidip kaynaşabilir ve tarihimizden izleri inceleyebilirsiniz. Bosna doğayla iç içe olan bir ülkedir ve mimarisi de çok kalitelidir. Osmanlı eserlerini büyük bir dikkatle koruyup kollayan bir anlayışa sahiptirler. Mostar köprüsü mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Karadağ: Bir zamanlar Sırbistan’la beraber olan bölge daha sonraları Karadağ olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Avrupa’da kesinlikle gidilip gezilmesi gereken yerlerden birisidir. Birde vizesiz olması bu ziyaretin ne kadar kolay olabileceğini bizlere göstermektedir. Tarihten kalma şatolar otellere çevrilmiş ve konaklama fırsatı sunuluyor. Orta çağdan kalma olan kasabaları gerçekten insanda büyük heyecan yaratıyor. Ülkemize de 2 saatlik uçuş mesafesinde olan Karadağ kıyıdan başlayan dimdik ve yemyeşil olan dağları görülmeye değer. Gürcistan: Gürcistan ülkemizle sınır komşusu olup sadece T.C. Nüfus Cüzdanınızla girebilirsiniz. Ülke hem uygun hem de doğasıyla insanları mest eden bir yapıya sahiptir. Oldukça ucuz olan Gürcistan’ın eğlenceli gece hayatı ön plana çıkmaktadır. Endonezya: Yaklaşık 17.000 adet topik ve volkanik adadan oluşan Endonezya’ya vizesiz ziyaret edilebiliyor. Harika gece hayatı ve eşsiz koylarıyla unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Doğal ve kültürel açıdan adeta bir cenneti andıran ülke ekonomik de bir tatil vadediyor. Filipinler: Tropik bir cennette tatil yapmak istiyorsanız kesinlikle gitmeniz gereken bir yer. Boracay gibi yerleri dünyaca ünlüdür. Doğal yapısı hala el değmemiş gibi sizleri beklemektedir. Ülkemizden balayı ve soğuk ayları atlatmak için bir çok turist buraları tercih etmektedir. Dalış, burada yapılan popüler aktivitelerden biridir.