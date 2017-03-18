Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90491
ALTIN
142.919
DOLAR
3.6166
STERLIN
4.4798
EURO
3.8842
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915
"Baykal milletten özür dilesin"
"Baykal milletten özür dilesin"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Şehit aileleri gurur duymalılar"
"Bu bir insanlık suçudur"
"Bu bir insanlık suçudur"
Japonya keşif uydusu fırlattı
Japonya keşif uydusu fırlattı

Vizesiz Gidilebilecek 5 Harika Ülke

Sizler için hazırladığımız vizesiz gidilebilecek 5 harika ülke..

Vizesiz Gidilebilecek 5 Harika Ülke

Sizler için hazırladığımız vizesiz gidilebilecek 5 harika ülke..

18 Mart 2017 Cumartesi 01:35
2 Okunma
Vizesiz Gidilebilecek 5 Harika Ülke

Vizesiz gidebileceğimiz yaklaşık 102 adet ülke mevcut. Pasaportunuzu ve çantanızı alıp gidebileceğiniz bu ülkelerde yepyeni kültürlerle kaynaşabilirsiniz. Hiç tatmadığımız yemekleri yiyebiliriz. Herhangi bir evrakla ve prosedürle uğraşmadan gezmenin verdiği rahatlık çoğumuzun ilgisini çeker. Ancak bilinmesi gereken bir nokta seyahat ederken konaklama, gezilecek yerler, dil, ülkelerin değerleri gibi bilgilere hakim olunmasıdır. Bunun için tavsiye ettiğimiz bloglar arasında yer alan Yoldasin.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi sizler için hazırladığımız vizesiz gidilebilecek 5 harika ülkeyi sıralayalım.

  1. Bosna Hersek: Bosna Hersek bizden uzak olsa da kardeş bir ülkedir. Osmanlı izlerinin yer aldığı bu ülkede Türkçe bilen insan sayısı da fazla. Tarih boyunca da beraber olduğumuz bu insanlarla gidip kaynaşabilir ve tarihimizden izleri inceleyebilirsiniz. Bosna doğayla iç içe olan bir ülkedir ve mimarisi de çok kalitelidir. Osmanlı eserlerini büyük bir dikkatle koruyup kollayan bir anlayışa sahiptirler. Mostar köprüsü mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
  2. Karadağ: Bir zamanlar Sırbistan’la beraber olan bölge daha sonraları Karadağ olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Avrupa’da kesinlikle gidilip gezilmesi gereken yerlerden birisidir. Birde vizesiz olması bu ziyaretin ne kadar kolay olabileceğini bizlere göstermektedir. Tarihten kalma şatolar otellere çevrilmiş ve konaklama fırsatı sunuluyor. Orta çağdan kalma olan kasabaları gerçekten insanda büyük heyecan yaratıyor. Ülkemize de 2 saatlik uçuş mesafesinde olan Karadağ kıyıdan başlayan dimdik ve yemyeşil olan dağları görülmeye değer.
  3. Gürcistan: Gürcistan ülkemizle sınır komşusu olup sadece T.C. Nüfus Cüzdanınızla girebilirsiniz. Ülke hem uygun hem de doğasıyla insanları mest eden bir yapıya sahiptir. Oldukça ucuz olan Gürcistan’ın eğlenceli gece hayatı ön plana çıkmaktadır.
  4. Endonezya: Yaklaşık 17.000 adet topik ve volkanik adadan oluşan Endonezya’ya vizesiz ziyaret edilebiliyor. Harika gece hayatı ve eşsiz koylarıyla unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Doğal ve kültürel açıdan adeta bir cenneti andıran ülke ekonomik de bir tatil vadediyor.
  5. Filipinler: Tropik bir cennette tatil yapmak istiyorsanız kesinlikle gitmeniz gereken bir yer. Boracay gibi yerleri dünyaca ünlüdür. Doğal yapısı hala el değmemiş gibi sizleri beklemektedir. Ülkemizden balayı ve soğuk ayları atlatmak için bir çok turist buraları tercih etmektedir. Dalış, burada yapılan popüler aktivitelerden biridir.

Gezebileceğiniz diğer vizesiz ülkeler hakkında seyahat bilgileri, rota tavsiyeleri ve ipuçları için http://www.yoldasin.com/vize-bilgileri/vize-istemeyen-ulkeler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vizesiz Gidilebilecek ÜlkeYoldasin.comVize İstemeyen Ülkeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adidas Bayan Ayakkabı
Adidas Bayan Ayakkabı
Ceket Modelleri
Ceket Modelleri
Dünyada Gezilmesi En Ucuz Ülkeler
Dünyada Gezilmesi En Ucuz Ülkeler
Parti için En Özel Süs Ürünleri
Parti için En Özel Süs Ürünleri
Yeni Nesil Otobüs Bileti OtobusBiletin.com'da
Yeni Nesil Otobüs Bileti OtobusBiletin.com'da
Hamilemiyim.Gen.Tr ile Hamileliğe Dair Herşey
Hamilemiyim.Gen.Tr ile Hamileliğe Dair Herşey

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ