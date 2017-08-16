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Vidalı Kompresörler Nasıl Çalışır?

Vidalı kompresörler endüstriyel alanda en çok tercih edilen kompresör çeşididir..

Vidalı Kompresörler Nasıl Çalışır?

Vidalı kompresörler endüstriyel alanda en çok tercih edilen kompresör çeşididir..

16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:50
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Vidalı Kompresörler Nasıl Çalışır?

Birbirine geçen rotor çiftlerinin birbirini çevirerek yer değiştirmesi sonucunda basınçlı havanın oluşmasını sağlayan kompresörler, vidalı kompresör olarak adlandırılır. Dişi ve erkek rotorun dönmesiyle birlikte yüksek basınçlı havanın yaratılması sağlanır. Erkek rotor bir tur dönerken, dişi rotor 240 derece döner. Yani dişi rotorun tam bir turu, erkek rotor için bir buçuk tur gibidir. Dalgalanmadan basınçlı havanın oluşmasına olanak sağlayan bu kompresörler, ilk olarak 1978 yılında sanayi dünyasına girmiş ve patenti alınmıştır. Sonrasında farklı tasarımcılar vidalı kompresör tasarımı üzerinde değişiklikler yaparak yeni patent almış ve gelişerek günümüzdeki şekli alması sağlanmıştır.

Vidalı Kompresörler Daha mı İyi?

Vidalı kompresörler endüstriyel alanda en çok tercih edilen kompresör çeşididir. Bu kadar fazla tercih ediliyor olmasındaki sebep, kullanımının kolay olmasıyla birlikte, yarattığı basınçlı havanın kalitesidir. Rotor çiftinin hareketleriyle yüksek basınçlı hava yaratan bu kompresörler, havanın dalgalanmadan iletilmesini sağlar. Ünitesi içerisinde nerdeyse tamamen dalgasız hava çıkışının olması, birçok işletme için en avantajlı özelliklerinden biridir.

Vidalı kompresör modellerini pistonlu kompresörler söz konusu olduğunda bir adım öne çıkaran özellik de dalgasız hava sunmasıdır. Doğru ortam için, uygun kapasitede kompresör seçildiğinde maksimum fayda sağlanabilir, ancak dalgasız bir basınçlı havanın oluşması isteniyorsa, pistonlu kompresör yerine vidalıdan yana seçim yapmak gerekecektir. İşin durumuna göre uygun olan kompresör seçenekleri hakkında satış noktasında da doğru yönlendirmeler yapılır.

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KompresörlerVidalı KompresörlerPistonlu Kompresörler
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