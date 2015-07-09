Vatan SMS'den Toplu SMS Hizmeti

Toplu SMS hizmeti, özellikle çok sayıda insana aynı anda ulaşmayı hedefleyenlerin, saatlerini telefon ya da bilgisayar başında geçirmesine gerek kalmadan, çok kısa bir sürede mesajlarını kitlelere ulaştırmasına yardımcıdır. İhtiyaçlarınıza uygun paketlerden birini seçerek zaman tasarrufu sağlayabileceğiniz hizmetleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Ekonomik paketler ile binlerce kişiye tek bir tuşla aynı anda mesaj yollarken, bütçenizi de aşmamış olursunuz. Firmanızın, derneğiniz, kuruluşunuzun vb. adıyla yapacağınız gönderiler ile duyurmak istediğiniz her şeyi hedef kitlenize ulaştırabilirsiniz.



Afiş, bildiri, ilan gibi çağ dışı ve ihtiyaçlarınızı gidermeyen yöntemleri ya da e-posta, web sitesi duyuruları gibi, hedeflediğiniz kitlenin tamamına ulaşmanızı garanti edemeyen yöntemleri kullanarak, beklediğiniz geri dönüşleri alma ihtimaliniz çok düşük. Toplu SMS göndererek, ulaşmak istediğiniz müşterilerinizin ya da üyelerinizin tamamına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca gönderimlerinizden sonra, gelişmiş raporlama araçlarıyla, mesajlarınızın ulaşmadığı numaraları kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Alıcıya ulaşmamış mesajların ücretleri; takip eden 24 saat içerisinde paketinize otomatik olarak iade edilir ve yeniden kullanımınıza sunulur veya manuel olarak anında hesabınıza yeniden aktarabilirsiniz.



Toplu SMS nedir?



Çok sayıda insana, tek tuşa basarak aynı anda istediğiniz mesajı iletmenin, hızlı ve pratik yoludur. Uygun paket avantajlarıyla ekonomik bir tercihtir. Kullanmak istediğiniz paketi, ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak kendiniz seçebilirsiniz. Böylece kullanmadığınız krediler için boşuna ödeme yapmamış olursunuz. Gelişmiş rehber ve gruplama özellikleriyle, mesajınızı göndermek istediğiniz kişi ve grupları kolayca seçebilirsiniz.



Kimler toplu SMS sistemini kullanmalı?



- Bayi ağlarına, müşteri portföylerine ulaşarak, indirimleri, fırsatları, güncel kampanyaları hatta anlık gelişmeleri duyurmak isteyen şirketler ve ticari kuruluşlar.



- Toplantı, davet, eylem ve etkinliklerini duyurmak isteyen dernekler, kulüpler, lokaller, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve benzeri yapılanmalar.



- Faaliyetleri hakkında toplumu ve destekçilerini bilgilendirmek isteyen, siyasi partiler ve siyasi partilerin il, ilçe teşkilatları ve benzer teşkilatlar.



- Ticari ya da sosyal amaçlarla, kitlelere ulaşmak isteyenler.



- Özel günlerde ya da özel etkinliklerde sevdiklerine, akrabalarına ya da arkadaşlarına ulaşmak isteyenler.



Uygun Toplu SMS Fiyatları ile ayrıca bütçenizede rahatlıkla uyacaktır ve daha hızlı iletişim kurmanızı sağlayacaktır.



Toplu SMS hizmetlerini ticari amaçlarla, ürün ya da hizmet satışları ve müşteri potansiyelini artırmak, kampanya ve indirimleri duyurmak için kullanabilir, dernekler ve benzeri yapılanmaların toplantılarını hatırlatmak, duyuruları ve etkinlikleri üyelere ulaştırmak için kullanabilir veya sadece kişisel amaçlarla, doğum günlerinde, yıl dönümlerinde ve benzeri kişisel özel günlerinizde kullanabilir, düğün, piknik gibi organizasyonlarınıza sevdiklerinizi davet etmek için kullanabilirsiniz. Ekonomik bir iletişim aracı olması ve mesaj gönderdiğiniz herkese ulaşma ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle, hemen herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir hizmettir.



Toplu SMS paketleri bir çok alternatif seçenek barındırır. Seçenekler arasında ihtiyacınıza uygun olanı seçerek, kendi belirlediğiniz başlıkla birlikte, istediğiniz mesajı yazarak gönderime başlayabilirsiniz. Paketiniz anında aktif edileceğinden hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Binlerce kişiye aynı anda ulaşabilir, ulaşmak istediğiniz kitleyi gruplara ayırarak ayrı ayrı mesajlar gönderebilir ya da sadece belirli bir gruba mesaj gönderebilirsiniz. Kolay kullanım sağlayan ara yüz ile zorlanmadan işlemlerinizi tamamlayabilir, dilediğiniz zaman kullanım ile ilgili her konuda destek alabilirsiniz.



İşletmeler için birçok ticari operasyon aşamasında kullanılabilecek toplu sms sistemi ile ticari itibarınızı artırabilir ve müşterilerinize kendilerini özel hissettirebilirsiniz.