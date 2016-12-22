Bu yeniliklerden birisi de vaser liposuction işlemleri olarak biliniyor. Kısa sürede yayılma göstermesinde de daha az acı ve morluk gibi sonuçlar etkili olmuştur.
Yağ dokularını hemen çekmeden önce içeride parçalayan ve sıvı hale getirdikten sonra kan çekmeden sadece bu yağ dokularının çekilmesini sağlayan vaser liposuction işlemi, başka hiçbir dokuya zarar vermeme konusunda da en iyisidir. İstenilen her bölgeye yapılabilecek olan vaser uygulaması için birkaç saatlik işlem yeterli olacak ve hastalar aynı gün içerisinde normal hayatlarına dönebileceklerdir. Vaser liposuction
sonrası hafif şişlikler meydana gelebilir ve endişe edilmemelidir. Doğal bir süreç olarak görülen bu durum, en fazla 1 hafta sonra etkisini yitirecektir. Çok daha yeni ve gelişmiş bir teknik olmasından dolayı mutlaka bu alanda uzmanlığını kazanmış kurum ve hekimler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Hem sağlıklı hem de güvenli bir uygulama olan vaser liposuction, aynı zamanda çok hijyenik bir işlem türü olarak da görülmektedir. Aynı sürede daha fazla yağ alımı sağlamak açısından da pratik bir uygulamadır.
Vaser liposuction ile daha kolay bir şekilde fazla yağlardan vücudun her bölgesi kolayca kurtulabilir. Yağ dokularının sıvı haline getirilerek çekilmesi, güvenli bir işlem olduğunun da kanıtıdır.
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