Uzun Yıllar Kullanabileceğiniz Büyüyen Beşikler

Uyku, insanların en önemli aktivitesidir. Organlarımızın gelişimi, bünyemizin dinlenmesi, hücrelerimizin yenilenmesi ve daha birçok olay bizler uyurken gerçekleşiyor. Ki bebeklerde uyku çok daha önemlidir değil mi? Gelişimlerini iyi tamamlamaları ve huzurlu bir uyku uyumaları için ebeveynlere düşen en önemli görevlerden birisi doğru beşik seçimi yapmaktır. Bu nedenle, bebekleri için her şeyin en iyisini en güzelini isteyen ve arayan anne babalara harika bir ürün alternatifi sunuyoruz. Sizlere önerdiğimiz, Vivense ’de yer alan bu beşikler çok fonksiyonlu olmasının yanı sıra odalarda az yer kaplayıp çok iş görecek yeni nesil teknolojilerden! Teknoloji ve tasarımın bir araya gelmesi bu güzel büyüyen beşik alternatiflerini ortaya çıkarırken çocuğunuzun ileriki yaşlarında da kullanabilmesine olanak sağlıyor.

Çok Fonksiyonlu Beşikler

Her odaya uygun, her tarzda sizlere sunduğumuz bebek beşikleri özellikle uzun yıllar boyunca kullanılabilir olmasıyla harika bir fırsat! Uygun fiyatı ve kalitesiyle anne babaların beğenisini kazanan bu büyüyen beşik tasarımları nasıl oluyor pekâlâ?

Bebeğinizin 3-4 yaşlarına kadar beşiğiyle bitişik çekmece olarak kullanabileceğiniz büyüyen beşik, 4-12 yaş aralığına kadar yeni bir çocuk odası haline geliyor. Beşiğin yatak kısmının çıkarılıp uzatılmasının yanı sıra büyüyen beşik tasarımlarını çekici hale getiren nokta, yanındaki ve altındaki çekmecelerin hatta korkuluğunun kullanılıyor olmasıdır. Korkuluğunun ters çevrilip çalışma masası olarak kullanıldığını biliyoruz, bir de çekmeceleri yanına şifonyer gibi ekledik mi işte çocuk odası için temel ihtiyaçlar!

Genelde buraya kadar her şey tamamdır. Yani anne babalar çocukları için bu kaliteli ve uzun ömürlü beşiği almak isterler ancak tek çekinceleri “bebekken kullandığı renkler, desenler büyüme çağına geldiğinde istediği tasarımlar olacak mı” sorudur. Büyüyen beşik alternatifleri geleceğe yönelik tasarlanırken bu detaylar da göz önünde bulundurulup hazırlanmış. Örneğin yatak kısmında ne olursa olsun uzattığınız zaman gözükmeyecek zaten. Aynı şekilde korkuluğu zaten ters dönecek geriye düz bir renk kalacak…

Büyüyen Beşik Alternatifleri Ne Kadar Dayanıklı?

Her anne baba çocuklarının eşyalarının çevre dostu, uzun ömürlü olmasını ister. Çünkü fark etmesek bile kullandığımız diş fırçasının hammaddesinden giydiğimiz çorabın yününe kadar her şey sağlığımızı etkiliyor. Yatak da en önemli ihtiyacımızı daha verimli hale getirmek için varsa, bu konuda oldukça seçici davranmalıyız. Örneğin kimse bebeği içindeyken çatırdayan ya da dışarıdan bir oyuncak darbesiyle dahi vidaları gevşeyen bir beşik istemez… Büyüyen beşik tasarımlarında bu ihtimalleri aklınıza dahi getirmeyin! Oldukça kaliteli malzemelerden yapılması bir yana, Alman kalitesi minifix bağlarla isterseniz her gün parçalara ayırıp birleştirin ilk günkü sağlamlığını koruyacaktır.