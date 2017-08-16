Zarafeti uzun kollu elbise modelleri ile yaşamak isteyenlere özel tasarımlar burada yer alıyor.

Uzun Kollu Elbise Modelleri

Vücudu ön plana çıkaran elbiselerden sıkılanlara özel uzun kollu elbiseler zarafet duygularına yakından sesleniyor. Çeşitli modeller ile birbirinden değişik tasarımlar Dilvin ile beğenilere sunuluyor. Yarım kollu veya gömlek kollu modeller bu yılın modasında yer alıyor ve sıklıkla tercih edilen modellerden olmayı başarıyor. Fırfır detaylar 2017 yılının modasında çoğunlukla göz önüne çıkıyor ve uzun kollu elbiselerde fırfır detaylara sıklıkla elbisenin ön kısmında yer veriliyor.

Uzun Kollu Elbise Nereden Alınır?