Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler

Evinizde beslediğiniz kedi ya da köpeğin ırk, kilo,yaş, kısır olup olmama, alerji gibi çeşitli özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Evinize neşe veren bu güzel canlıların beslenmesinde bir çok çeşir mama mevcut ve seçeceğiniz mamayı hangi kriterlere göre seçmeniz gerektiği konusunda dikkat etmeniz gerek bazı hususlar var.

Kediniz ya da köpeğiniz için seçeceğiniz mamayı seçmeden önce ilk olarak evinizde beslediğiniz kediniz ya da köpeğinizin özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Evinizde kediniz varsa kedinizin yaşı, kilosu, tüyleri, kısırlık durumu mama tercihinde kediniz hakkında bilmeniz gerekenler.

Özellikle yavru kedi maması alanında özel bir yer sahibi olan Hill's markasının ürünleri ülkemizde bir kişi tarafından tavsiye edilmektedir. İndirimli ve hediyeli hills kedi maması çeşitleri ni burada bulabilirsiniz.

Kedi için Mama tercihi

Kediniz için mama seçerken özellikla yavruluk döneminde kaliteli bir mama kullanmaya özen göstermelisiniz. 0-12 ay arası düzenli olarak kaliteli bir mamayla beslenen yavru kedilerin özellikle bağışıklık, kas , ve iskelet sistemleri sağlıklı gelişir ve bu gelişim kedinizin gelecek yaşlarında daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde bulabileceğiniz süper premium kalitesinde mama üreten markalar arasında Royal Canin, Hill's, Pro Plan, Acana, Orijen ve Brit Care markaları bulunmaktadır. Bu markaların yavru kedi mamaları oldukça besleyici özelliktedir.

Kediniz için ilerleyen yaşlarında kullanabileceğiniz mamalar yetişkin kedi maması, kısır kedi maması, obezitesi sorunu varsa light mama ve yaşlı kedi mamalarıdır. Bu ürünler arasında lezzet olarak kedinizin sevebileceği kuzulu, tavuklu ve balıklı mama seçenekleri mevcuttur. Mama içeriğinin protein oranı gibi çeşitli özelliklerine dikkat etmeniz faydalı olacaktır. En ekonomik ve kaliteli kedi maması çeşitlerini incelemek buradan faydalanabilirsiniz.

Köpeklerde mama seçimi

Köpeklerde mama seçimi konusu kedilere göre biraz daha karmaşıktır diyebiliriz. Köpek mamaları arasında daha fazla çeşir bulunmakta. Köpek ırklarına göre düzenlenen mamalardan seçerken köpeğinizin ırk özelliklerini bilmelisiniz. Eğer köpeğiniz büyük ırk sınıfına dahilse yavruluğundan itibaren büyük ırk köpekler için uygun mamalarla köpeğinizi beslemelisiniz. Köpeğinizin genetik özelliklerine göre yapılan beslemenin bir çok faydası vardır.

Köpeğinizin bedensel yapısı farklı bir enerji ihtiyacı ortaya çıkartır ve ve seçtiğiniz mamanın köpeğinizin bu enerji ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Mama sadece enerji ihtiyacı karşılamak için değil ayrıca eklem, iskelet ve kas yapısı sağlığı için de önemlidir.

Köpeklerin sahip olduğu kürk kalitesinde de en önemli etken mama tercihidir, köpeğiniz için seçtiğiniz mamanın özelikle protein bakımından iyi durumda olması gerektiğiniz vurgulamak gerekiyor. Köpek maması seçmek köpeğinizin hayat standartlarına etki edecek önemli bir noktayı seçmektir bu yüzden alacağınız mamayı farklı kaynaklardan soruşturmanız ve bolca incelemeniz gerekmektedir.