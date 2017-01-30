Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86238
ALTIN
145.599
DOLAR
3.7768
STERLIN
4.7285
EURO
4.0375
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler

Evcil hayvan sahiplerinin evlerinde beslerikleri ve ailelerinden bir parça gibi gördükleri kedi ya da köpeklerinin beslenmesi konusunda bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler

Evcil hayvan sahiplerinin evlerinde beslerikleri ve ailelerinden bir parça gibi gördükleri kedi ya da köpeklerinin beslenmesi konusunda bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 18:56
4 Okunma
Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler

Evinizde beslediğiniz kedi ya da köpeğin ırk, kilo,yaş, kısır olup olmama, alerji gibi çeşitli özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Evinize neşe veren bu güzel canlıların beslenmesinde bir çok çeşir mama mevcut ve seçeceğiniz mamayı hangi kriterlere göre seçmeniz gerektiği konusunda dikkat etmeniz gerek bazı hususlar var.

Kediniz ya da köpeğiniz için seçeceğiniz mamayı seçmeden önce ilk olarak evinizde beslediğiniz kediniz ya da köpeğinizin özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Evinizde kediniz varsa kedinizin yaşı, kilosu, tüyleri, kısırlık durumu mama tercihinde kediniz hakkında bilmeniz gerekenler.

Özellikle yavru kedi maması alanında özel bir yer sahibi olan Hill's markasının ürünleri ülkemizde bir kişi tarafından tavsiye edilmektedir. İndirimli ve hediyeli hills kedi maması çeşitlerini burada bulabilirsiniz.

Kedi için Mama tercihi

Kediniz için mama seçerken özellikla yavruluk döneminde kaliteli bir mama kullanmaya özen göstermelisiniz. 0-12 ay arası düzenli olarak kaliteli bir mamayla beslenen yavru kedilerin özellikle bağışıklık, kas , ve iskelet sistemleri sağlıklı gelişir ve bu gelişim kedinizin gelecek yaşlarında daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Ülkemizde bulabileceğiniz süper premium kalitesinde mama üreten markalar arasında Royal Canin, Hill's, Pro Plan, Acana, Orijen ve Brit Care markaları bulunmaktadır. Bu markaların yavru kedi mamaları oldukça besleyici özelliktedir.

Kediniz için ilerleyen yaşlarında kullanabileceğiniz mamalar yetişkin kedi maması, kısır kedi maması, obezitesi sorunu varsa light mama ve yaşlı kedi mamalarıdır. Bu ürünler arasında lezzet olarak kedinizin sevebileceği kuzulu, tavuklu ve balıklı mama seçenekleri mevcuttur. Mama içeriğinin protein oranı gibi çeşitli özelliklerine dikkat etmeniz faydalı olacaktır. En ekonomik ve kaliteli kedi maması çeşitlerini incelemek buradan faydalanabilirsiniz.

Köpeklerde mama seçimi

Köpeklerde mama seçimi konusu kedilere göre biraz daha karmaşıktır diyebiliriz. Köpek mamaları arasında daha fazla çeşir bulunmakta. Köpek ırklarına göre düzenlenen mamalardan seçerken köpeğinizin ırk özelliklerini bilmelisiniz. Eğer köpeğiniz büyük ırk sınıfına dahilse yavruluğundan itibaren büyük ırk köpekler için uygun mamalarla köpeğinizi beslemelisiniz. Köpeğinizin genetik özelliklerine göre yapılan beslemenin bir çok faydası vardır. 

Köpeğinizin bedensel yapısı farklı bir enerji ihtiyacı ortaya çıkartır ve ve seçtiğiniz mamanın köpeğinizin bu enerji ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Mama sadece enerji ihtiyacı karşılamak için değil ayrıca eklem, iskelet ve kas yapısı sağlığı için de önemlidir.

Köpeklerin sahip olduğu kürk kalitesinde de en önemli etken mama tercihidir, köpeğiniz için seçtiğiniz mamanın özelikle protein bakımından iyi durumda olması gerektiğiniz vurgulamak gerekiyor. Köpek maması seçmek köpeğinizin hayat standartlarına etki edecek önemli bir noktayı seçmektir bu yüzden alacağınız mamayı farklı kaynaklardan soruşturmanız ve bolca incelemeniz gerekmektedir. 

Ülkemizde yüksek kalite mama markaları yine Orijen, Acana, Hill's, Pro Plan, Royal Canin ve Brit Care markalarıdır. tüm bu markaların en ucuz ve hediyeli ayrıca tazelik garantisi altındaki çeşitlerini incelemek için köpek maması seçeneklerine göz atmalısnız.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hediyeli Hills Kedi Maması çeşitleriKöpek MamalarıKöpek Maması SeçenekleriHills Kedi MamasıKöpek Maması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Araç Kiralama Artıları Nelerdir?
İzmir Araç Kiralama Artıları Nelerdir?
Sevgililer Gününe Özel Kar Küresi Modelleri
Sevgililer Gününe Özel Kar Küresi Modelleri
Çekilişlerin ve Çekiliş Sonuçlarının Noktası Çekilişler Dünyası
Çekilişlerin ve Çekiliş Sonuçlarının Noktası Çekilişler Dünyası
7/24 İphone Teknik Servis Hizmeti
7/24 İphone Teknik Servis Hizmeti
İstoç Camcı Ve Aynacı
İstoç Camcı Ve Aynacı
Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri
Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ