Uzmanından Harika Klima Kampanyaları

Özel tüketim vergisi olarak bilinen vergi türü ÖTV, bazı mal veya ürünlere uygulanan vergi payıdır. AB ile uyum çerçevesi hasebinde alınan kararla çıkan ÖTV, bir süredir ülkemizde uygulanmakta olan bir vergilendirme sistemidir. Yakın dönemde ÖTV ile alakalı alınan kararlardan birisi klima sektöründe gerçekleşti. Klima sektöründe ÖTV’nin sıfırlanması kararı, piyasayı önemli miktarda etkilemeye başlamış durumda. Önde gelen pek çok marka ÖTV indiriminin etkisini fiyatlarına uygulayıp yeni kampanyalarla kullanıcıların dikkatini çekmeye başladı.

Ortam konforunu artırmakla görevli iklimlendirme cihazları olan klimalar, teknolojinin gelişmesiyle yeni özelliklere sahip olmaktalar. Bu gelişen özellikler klimaların verimliliğini artırmakla birlikte doğal olarak fiyatları da artırmaktadır. Gitgide kabaran en ucuz klima fiyatları n kullanıcıları zorladığı son dönemde, ÖTV ile alakalı alınan bu kararın yararı olacağı aşikar. Klima sektörünün önde gelen markaları alınan bu karar doğrultusunda çeşitli klima kampanyaları uygulamaya başlamakta. Önümüzdeki dönemde ÖTV kararının da etkisiyle ülkemizdeki klima piyasası canlanacak gibi görünüyor.

Salon tipi klima lar tasarım ve estetik açıdan klasik klima tiplerine göre daha farklı olmaktadır. Buzdolabına benzeyen dikey görünümü ile oldukça şık tasarımlardır. Daha çok mağaza ve toplantı salonlarında kullanılan klima tiplerindendir. Geniş mekanlarda insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanımı uygundur. Yüksek hızla çalışan klima türleridir. Bu anlamda salon tipi klima modelleri güçlü fan sistemi ile çalışmaktadır.Bu sistemde hava dağılımı homojen şekildedir. Ek ısıtıcı takviyesi olan cihazlardır. Çok düşük hava sıcaklıklarında bile her zaman sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Konutlarda, iş yerlerinde, bilgi işlem odalarında, toplantı salonlarında, mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde salon tipi klima modelleri tercih edilmektedir. Isıtma ve soğutma özelliği ile tam bir iklimlendirme cihazıdır. Standart bir klimanın montajına benzer. Dış ünite mekanın açık olan dış bölgesine monte edilir. İç ünite de ilgili mekanın en uygun noktasını konumlandırılır.Kaset tipi klima montajı bilgi ve teknik deneyim gerektirir. Bu nedenle montaj işlemlerinin yetkili servis görevlileri tarafından yapılması şarttır. Bu klima türleri sürekli geliştirilmektedir. Son zamanlarda çok daah teknolojik, dijital, estetik ve sessiz çalışma özelliği ile üretilmektedir. Ayrıca, salon tipi klima modelleri az enerji tüketmesi nedeniyle tercih edilir. Bunun yanında salon tipi klima fiyatları bakımından da uygundur. Farklı kaparite ve büyüklüklerde satılan bu cihazların fiyatları ihtiyacınıza göre değişmektedir.

http://fluoklima.net/urunler/salon-tipi-klimalar/9