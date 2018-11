Uzaktan Eğitim İngilizce Sınavları Kursu

Dil eğitimi, günümüzde neredeyse her insanın orta seviyede olsa bile hem ihtiyacı hem de istekleri arasındadır. Gerek eğitim hayatı gerekse iş hayatında her alanda karşımıza çıkan İngilizce bilgisi, daha iyi yaşam şartları sağlayabilmek ve kişisel gelişim için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almakta. Ancak bu eğitimi nitelikli bir şekilde öğrencilerine sunmakta olan kurumların sayısı da yok denecek kadar azdır, hatta bazı illerde bu durum neredeyse hiç gelişmediğinden dolayı kişiler uzaktan eğitim adı altında İngilizce eğitimlerini tercih edebilmekte. Hal böyle olunca da dil eğitimi almak isteyenler doğru tercih yapmakta güçlük çekmektedirler. Dil eğitimini alternatif anlatım teknikleri ile geliştiren, kursiyerlerine en iyi eğitim sunabilmek için içeriklerini zenginleştirerek alanında uzman eğitmenler ile kurs veren dil okulları arasında bulunan Akademik Batı Dilleri İzmir, Denizli, Manisa ve Bursa’da ki kampüslerinde hizmet vermediği gibi ayrıca Türkiye’nin en büyük online eğitim platformlarından olan İngilizce Uzem aracılığı ile de Türkiye’nin dört bir yanında kursiyerlerine en iyi eğitimi verebilmek adına her geçen gün eğitimlerini ve hizmetlerini geliştirmektedir.

İngilizce kursu ve İngilizce sınavları için herhangi bir kurum aramak yerine, Türkiye’nin en iyi dil okulları arasında yer alan Akademik Batı Dilleri’nin web adresini ziyaret ederek incelemenizi öneriyoruz!

Ulusal ve Uluslararası İngilizce Sınavlarında Yüksek Başarı İmkanı!

Ulusal ve uluslararası gerçekleşen İngilizce sınavları, günümüzde öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi tamamlayabilmek veya kariyer alanında başarı elde ederek daha iyi konumlarda olmayı hedefleyen bireyler için Akademik’in sunmuş olduğu YDS, YÖKDİL, YKS DİL, TOEFL, IELTS, TOEIC, Özel Ders, Temel ve Akademik İngilizce programları tamamen özel ve oldukça zengin içeriğe sahip. Konuşmadan ezberlemeye kadar birçok teknik ile kursiyerlerine kurs sunan Akademik, İngilizce sınavlarında yüksek başarı için birçok alternatif anlatım tekniği ile kursiyerlerine başarılı olmayı vadetmektedir.

İzmir, Manisa, Bursa ve Denizli İngilizce kursu kampüsleri dışında İngilizce Uzem üzerinden de online uzaktan İngilizce eğitimi alabilmeniz mümkün olduğunu da belirtmek isteriz.

Zenginleştirilmiş Ders Programı ile Kısa Sürede Etkili İngilizce Eğitimi

Akademik Batı Dilleri tarafından sunulmakta olan nitelikli dil eğitimi senelere yayılmış olan bir süreç de değil. Tabii normalden çok kısa bir süre içerisinde Akademik öğrencileri kendilerini son derece yetkin hissedebiliyor. Aynı zamanda eğitimin kalıcı olmasını sağlamak adına gelişmiş alternatif eğitim teknikleri ile kursiyerlerine ders içeriklerini aktarmakta olan Akademik, alanında uzman eğitmenler ile eğitimlerine devam ederek 34 yıllık bir deneyim ile sektörün en iyileri arasında da yer almaktadır.

Uygun Fiyatlı İngilizce Kursu Programları

Dil eğitiminde yüksek fiyatlar artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Zira Akademik sunduğu YKS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS, YDS DİL, Temel ve Akademik İngilizce gibi kurs programlarında kursiyerlerine en iyi dil eğitimini hedeflerken aynı zamanda da fiyat konusunda sektörün en iyileri arasında olmasına rağmen en uygun fiyatı sunmaya çalışmakta ve eğitim sürecinde de öğrencilerini sürpriz ödemelerle karşı karşıya bırakmamaktadır.