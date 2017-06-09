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Ürün İhraçlarınız İçin İhtiyacınız Olan Belgeler

Suudi Arabistan’a ihracat yapmak isteyen Türk firmaların ve yabancı firmaların Suudi Arabistan’a ürün gönderebilmesi için gerekli olan belge Saso belgesidir.

Ürün İhraçlarınız İçin İhtiyacınız Olan Belgeler

Suudi Arabistan’a ihracat yapmak isteyen Türk firmaların ve yabancı firmaların Suudi Arabistan’a ürün gönderebilmesi için gerekli olan belge Saso belgesidir.

09 Haziran 2017 Cuma 13:20
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Ürün İhraçlarınız İçin İhtiyacınız Olan Belgeler

Saso Belgesi, Suudi Arabistan Standard Organisation’un kısaltılmış halidir. Bu kuruluş Suudi Arabistan’la diğer ülkeler arasında yapılan ticaret standartlarını hazırlamaktadır.

Saso Belgesi Nasıl Alınır, Almak İçin Şartları Nelerdir?

Kısaca Türkiye’de bulunan firmaların, Suudi Arabistan ülkesi ile yapacağı ihracat işlerinde ve Suudi Arabistan’daki firmaların da Türkiye ile yapacağı ithalatta gerekli olan belgedir. Saso belgesi, Suudi Arabistan ülkesine yapılacak ihracat için, ihracatı yapmak isteyen firmalardan talep edilen ihracata uyumluluk belgesinin kısaltılmış ismidir. Bu yol belgesini bir kere alınca tüm ihracat işlerinizde kullanamazsınız. Belge yapılması planlanan her ihracat için tek tek hazırlanır. Belgenin hazırlanması ve Arap devleti tarafından onaylanması normal şartlarda dört gün sürebilmektedir, bu yüzden ihracat mallarınızın hazırlanması ve yüklenmesi işlemlerini yapmadan önce firmamıza ait www.yetkibelgesi.net web sitemizden iletişim bilgilerimizi alarak iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçtikten sonra saso belgesi çıkartma işleminizi olabildiğince kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz.

Eac Belgesi Nasıl Alınır, Almak İçin Şartları Nelerdir?

Bu tür ihracat belgeleri her ülkeye göre farklılık göstermektedir. Yani her ülke kendi ülke standartlarına göre bir takım yol belgesi talebinde bulunmaktadır. Sadece hazırladıkları bu belgelere uygun olarak ürünleri ülkelerine almaktadırlar. Rusya ile kolay bir ticaret yapmanızı sağlamasının yanı sıra bu eac belgesi olamadan ürünlerinizi Rusya’ya sokamazsınız. Mesela ülkemize dış ülkelerden gelen ürünler belli şartlara göre alınmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi ise helal sertifikasıdır. İşte Rusya ile yaptığımız ihracat çalışmalarında da gerekli olan en önemli belgelerden arasında eac belgesi yer almaktadır.

Firmamız işiniz için oldukça önemli olan bu tür yol belgesi ihtiyaçlarınızı karşılamak için, tamamı alanında uzman danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu tür ihracat için gerekli olan belge çıkartma işlemleri firmamız sayesinde artık daha kolay olacak. Sizinde Suudi Arabistan başta olmak üzere, dış ülkelerle ihracat işiniz varsa ve gerekli resmi evrakları çıkartarak ticaretinizi hacminizi artırmak istiyorsanız firmamız ile yazıda geçen link vasıtası ile iletişime geçebilir, firmamızın size sunduğu bu ayrıcalıkları yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Saso BelgesiYol BelgesiEac Belgesi
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