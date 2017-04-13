Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90649
ALTIN
152.166
DOLAR
3.6729
STERLIN
4.6071
EURO
3.9073
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor
Nisan ayında kayak keyfi
Nisan ayında kayak keyfi

Üretim Tesislerinde Ölçümlerin Periyotları Önemli

Son yıllarda gelişen ve kanunlaşan standart ölçümlerle üretim tesislerine yönelik yapılan düzenlemeler periyodik olarak fabrikalar başta olmak üzere imalat ve üretim tesislerinde minimum iş kayıpları ve risk faktörünü düşürmeye yönelik çalışmaları içeriyor.

Üretim Tesislerinde Ölçümlerin Periyotları Önemli

Son yıllarda gelişen ve kanunlaşan standart ölçümlerle üretim tesislerine yönelik yapılan düzenlemeler periyodik olarak fabrikalar başta olmak üzere imalat ve üretim tesislerinde minimum iş kayıpları ve risk faktörünü düşürmeye yönelik çalışmaları içeriyor.

13 Nisan 2017 Perşembe 13:59
9 Okunma
Üretim Tesislerinde Ölçümlerin Periyotları Önemli

Çıkarılan tüzükler ve kanunlarla başta elektriksel ölçümler, topraklama ölçümü, paratoner sistemler gibi üretimde maksimum verim sağlamaya yönelik çalışmalar periyodik olarak kontrol altına alınmış bulunmaktadır. Üstelik düzenli olarak kontrollerini yaptırmayan kurum ve firmalar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse yıllık olarak bakım ve kontrollerinin yapılması gereken kompanzasyon bakımı sistemlerinin düzenli olarak raporlanması önemlidir. Zira yıldırım düşmelerine karşı koruyucu bir kalkan olan paratonerler yağmur sezonlarında pek çok binanın yıldırımdan korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Özel sektör firmaları başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş bu noktada ölçüm ve periyodik kontroller için mühendislik firmaları ile ihtiyaçlarına yönelik hizmet alabilmektedir. Yetkili personeli ve yetki belgeleri ile bu alanda hizmet veren ALTEKSAN de bu alanda firmaların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Pek çok ölçüm ve teknik raporu gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sağlayabilen ALTEKSAN başta topraklama raporu, termal kamera ölçümü, paratoner ve diğer elektriksel ölçümlere yönelik hizmet sağlamaktadır.

Firmanın tüm hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için internet sitesini ziyaret edebilir ve gerekli teknik bilgiyi kendilerinden edinebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Topraklama ÖlçümüKompanzasyon BakımıTopraklama Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farmasi Kozmetik Ürünleri
Farmasi Kozmetik Ürünleri
Boğaz Taksi ile Boğazda Şirket Toplantısı
Boğaz Taksi ile Boğazda Şirket Toplantısı
Babalar Günü Hediyesi - İlginç Hediyeler
Babalar Günü Hediyesi - İlginç Hediyeler
Hava Yoları Yaz Kampanyaları
Hava Yoları Yaz Kampanyaları
Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!
Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!
Ankara Havalimanı Ulaşım Sıkıntısı
Ankara Havalimanı Ulaşım Sıkıntısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ