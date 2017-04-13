Üretim Tesislerinde Ölçümlerin Periyotları Önemli

Çıkarılan tüzükler ve kanunlarla başta elektriksel ölçümler, topraklama ölçümü , paratoner sistemler gibi üretimde maksimum verim sağlamaya yönelik çalışmalar periyodik olarak kontrol altına alınmış bulunmaktadır. Üstelik düzenli olarak kontrollerini yaptırmayan kurum ve firmalar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse yıllık olarak bakım ve kontrollerinin yapılması gereken kompanzasyon bakımı sistemlerinin düzenli olarak raporlanması önemlidir. Zira yıldırım düşmelerine karşı koruyucu bir kalkan olan paratonerler yağmur sezonlarında pek çok binanın yıldırımdan korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Özel sektör firmaları başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş bu noktada ölçüm ve periyodik kontroller için mühendislik firmaları ile ihtiyaçlarına yönelik hizmet alabilmektedir. Yetkili personeli ve yetki belgeleri ile bu alanda hizmet veren ALTEKSAN de bu alanda firmaların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Pek çok ölçüm ve teknik raporu gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sağlayabilen ALTEKSAN başta topraklama raporu , termal kamera ölçümü, paratoner ve diğer elektriksel ölçümlere yönelik hizmet sağlamaktadır.

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