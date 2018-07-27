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Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!

Ünlü gülüşlerinin neden o kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? Gülümsedikleri zaman hayranlıkla baktığınız ünlülerin gülümsemelerindeki sır zirkonyum kaplamalardan geçiyor.

Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!

Ünlü gülüşlerinin neden o kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? Gülümsedikleri zaman hayranlıkla baktığınız ünlülerin gülümsemelerindeki sır zirkonyum kaplamalardan geçiyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:25
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Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!

Son zamanların en büyük trendlerinden olan estetik dişler erkek kadın fark etmeden herkesin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bilgisayar teknoloji ve zirkonyum alt yapısı ile oluşturulan bu yapay dişler günümüzün en trend diş tedavi modelleridir.

Gülümsemek sosyal ve iş hayatında öz güven ve bununla birlikte başarıyı getirir. Bilgisayar destekli olarak laboratuarlarda zirkonyum alt yapı oluşturur.

Zirkonyum kaplamların en büyük özelliği doğal diş formatına yakın olması ve zamanla alt yapısı metal destekli olmadığı için grimsi rengin oluşmamasıdır.

Işık geçirgenliği ile Malatya Zirkonyum tedavi modeli oldukça beğenilmektedir. Sağlamlığı estetik açıdan mükemmel görüntüsü ile sizlerde ünlü gülüşlerine sahip olabilirsiniz.

Zirkonyum kapmalar kron-köprü ve implant çalışmalarında kullanılır. Dişinizde oluşan renklenmeler, hasarlı diş, şekil bozukluğu gibi durumlarda sıklıkla tercih edilen bir tedavi modelidir.

Malatya Zirkonyum Tedavisinde En Uygun Fiyatlar

Sizlerde muhteşem gülüşlere Esdent Diş Merkezimizde hijyenik koşullar ve alanında uzman hekimler yardımı ile sahip olabilirsiniz.

Malatya zirkonyum tedavisinde en uygun fiyatlar için merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman hekimlerin genel muayenesinden ve planlamasından sonra zirkonyum fiyatları belirlenir.

Zirkonyum kaplama fiyatları yapılacak olan tedavilerin çeşitliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Belirli bir rakam belirtmek bu nedenle doğru değildir.

Fiyatlandırma ancak hekim muayenesinden sonra belirlenebilir. Uygun ödeme koşullarımız ile sizleri ünlü gülüşlerine kavuşturuyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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