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Umre, Umre Turları ve Umre Fiyatları

En temel anlamıyla Umre, hac gibi bir zamana bağlı kalınmadan yani Hac zamanı dışında ihrama gidilerek Kabe'yi ziyaret etmeye denir.

Umre, Umre Turları ve Umre Fiyatları

En temel anlamıyla Umre, hac gibi bir zamana bağlı kalınmadan yani Hac zamanı dışında ihrama gidilerek Kabe'yi ziyaret etmeye denir.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:38
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Umre, Umre Turları ve Umre Fiyatları

Umre

En temel anlamıyla umre, hac gibi bir zamana bağlı kalınmadan yani hac zamanı dışında ihrama gidilerek Kabe'yi ziyaret etmeye denir. Umrenin kelime anlamı da ziyaret etmek demektir. Yapılan ziyaret biçimi itibari ile hacca benzerlik gösterir. Ömür boyunca bir defaya mahsus umre yapmak sünnettir ve küçük hac olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyiş ile hac zamanının dışında yapılmış olan hacca umre denilmektedir.

Umre yapmanın herhangi bir zamanı yoktur ve arife ve arifeyi izleyen kurban bayramı günlerinin dışında her daim yapılabilmektedir. Umrenin mevcut bulunan iki farzı vardır. Bunlardan ilki ihram yani şart, diğeri ise tavaf yani rükündür. Umrenin en büyük faziletlerinden biri Ramazan ayında yapılmasıdır. Hz. Peygamber umre hakkında iki umre arasında işlenmiş olan günahları sildiğine ve Ramazan ayında yapılan umren sevabının bir hacın sevabına denk geldiğini buyurmuştur.

Umre Turları

Umre görevini yaşamı boyunca en az bir defaya mahsus olarak yapmak isteyen kişiler için umre turları bulunmaktadır. Planlaması yapılmış olan umre turlarımıza kendi bütçenizin el verdiği şekilde katılabilirsiniz. Düzenlediğimiz umre turlarında alınan ücrete dahil olan bazı hizmetler şunlardır. Umreye gidiş ve dönüş uçak biletleri, umre için yapılması gereken başvuru, takip ve vize alımı işlemleri, Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, ve Türsab ile ilgili olarak yatırılması lüzumlu bulunan teminat ve harç bedellerinin yatırılması ve bu işlemlerin takip edilmesi amacıyla alınan meblağlar ücrete dahildir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığından çıkarılan yaka kartı, Suudi Arabistan'a hac için ödenen tutarlar, belirlenen gece sayısı kadar otel konaklamaları ve bu otellerde ücrete dahil edilen yeme içmeler, umre sırasında yapılan otobüs ile gezi turları gibi bazı etkinlikler de ücrete dahil edilmiştir.

Umre Fiyatları

umre fiyatları ikili oda, üçlü oda, single oda olmak üzere seçilebilecek türüne göre ücrette değişiklik göstermektedir. Ayrıca bebek ve çocuklar içinde bu fiyatlara ilave ücretler alınmaktadır. Seçilen oda sayısına ve özelliğine göre fiyatlarımız 1.595-TL den başlamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
UmreUmre TurlarıUmre Fiyatları
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