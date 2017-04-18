Son yıllarda üniversite okumanın önemi iyice arttı. Ülkemizde artık neredeyse her evde bir üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olan bir birey var. Önceki yıllara nazaran ülkedeki üniversite mezununun artması her mezunun istediği işe sahip olma oranını düşürdüğü bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Artık mezun olan gençler bu seferde iş hayatında birbirinin önüne geçmek için yaraşmaya başladılar. Çalışma hayatında tercih edilebilmenin bazı belirleyici unsurları olmak zorunda bunlardan biride yurtdışı eğitimi almış olma şartı olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde önceki yıllara nazaran yurtdışında bir üniversitede okumak artık hayal değil. Yabancı üniversitelerin öğrenci kabulünde gösterdiği kolaylıklar neticesinde Türk öğrencilerde sıklıkla yurtdışında üniversite okuma tercihinde bulunabiliyorlar artık. Tercihin en büyük sebeplerinden biri de u yabancı üniversitelerin öğrenci kabullerini bir hayli kolay yapıyor olması ana etmen olarak öne çıkıyor. Türk öğrencilerin sıklıkla seçtiği üniversiteler arasında olan Uluslararası Travnik Üniversitesi öğrenci kabulü konusunda Türk öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Üniversite, öğrenci kabulünde Türkiye’de yapılan üniversiteye giriş sınavına girme ya da bu sınavdan herhangi bir taban puan almış olma şartını koşmuyor öğrenciye.

Türkiye’de bu sınavlarda gerekli başarıyı sağlayamamış öğrenciler hayallerini yarıda bırakmamak adına Uluslararası Travnik Üniversitesi ’ni seçebilirler. Okul Bosna Hersek’in Travnik kentinde eğitim veren köklü bir yükseköğretim kurumu. Bologna sözleşmesi gereği öğrencilerine Avrupa üniversitelerinin müfredatı ile aynı müfredatla eğitim veren üniversite eğitimde kaliteyi ön planda tutuyor. Uluslararası Travnik Üniversitesi ’nin yıllık öğrenim ücretleri ise hem ülkemizdeki hem de dünyadaki birçok üniversitenin fiyatına göre çok daha uygun.

Türk öğrenciler coğrafi yakınlığından ve ülkelerimiz arası vize uygulaması olmadığı için bu okulu tercih sıralarında üstlerde değerlendiriyorlar. Uluslararası Travnik Üniversitesi’nin diplomaları Türkiye’de de geçerlidir. Aynı zamanda Türkçe destekli eğitim de veren üniversite Türk öğrencilerin eğitim hayatlarını çok rahat bir şekilde sürdürebilmelerini sağlıyor. Tarihi açıdan güzel bir şehir olan Travnik hem bir tatil hem de bir eğitim fırsatı olarak gençlerin karşılarına çıkıyor. Üniversitenin Europass Mavi Diploma vermesi de ayrı avantaj olarak çıkıyor karşımıza. Bu diploma sayesinde mezun olan öğrenciler kariyer planlamaları içine Avrupa’nın 47 ülkesini de dâhil edebiliyorlar. Avrupa’da rahatlıkla çalışma izni alınabilmesini sağlayan Europass Mavi Diploma Uluslararası Travnik Üniversitesi’nin avantajlarından biri olarak sayılabilir.

Üniversitenin kayır toplama hususunda yetkilendirdiği Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı firması öğrencilere kayır ve okula ulaşım konusunda birçok kolaylıklar sağlamayı hedef edinmiş profesyonel bir firma. Firma Türk öğrencilerin ülkeye ulaşımını, konaklama ihtiyaçlarını hallediyor. Aklınıza gelebilecek her sorunda bir telefon ulaşabileceğin firma yetkilileri eğitim hayatı boyunca öğrencinin yardımına koşuyorlar. Uluslararası Travnik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora bölümleri içinde İşletme Yönetimi, Muhasebe Finans ve Denetim, Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Uluslararası Kamu Hukuku gibi dalları ve daha fazlası bulunuyor. Üniversitede yüksek lisans ücreti 4500 EURO, doktora ücreti ise 5000 EURO civarında, ayrıca eğitimin tezli ya da tezsiz olması öğrenim süresini etkilemiyor. Yüksek lisans 1 yıl, doktora eğitimi de 3 yıl gibi bir sürede bitiyor.

Travnik’e Nasıl Ulaşılır

Travnik, Saraybosna’nın 90km batısında kalan bir şehirdir. Havaalanı ile Saraybosna’ya gelen öğrenciler otobüsler ile Uluslararası Travnik Üniversitesi’ne rahatlıkla ulaşabilirler. Otobüsle yol yaklaşık olarak 1,5 saat kadar sürmekte. Biniş ücreti ise öğrenciler için 7 EURO gibi bir rakam olarak belirlenmiş.