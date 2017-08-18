Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

70 yıldır sektörün önder firmalarından biri olan Fevzi Gandur Lojistik, Uluslararası karayolu taşımacılığı anlamında sizlerin çözüm ortağı oluyor ve hızlı adımlar ile depolama ve taşıma işlemlerine başlıyor.

Karayolu taşımacılığı esnasında en büyük dikkati göstermesi gereken kişi, aracı süren personeldir. Sürücü, trafik kurallarına uymadığı ve hız yaptığı takdirde kargolar hasar görebilir, trafik cezası almak zorunda olduğu için kargolarınız olması gerekenden çok daha uzun bir süre içerisinde karşı tarafa ulaşabilir veya araba dahi bağlanabilir. Bu gibi durumları yaşamamak için her bir sürücüyü özen ile seçip trafik kurallarına uyacak şekilde kargoları teslim etmesini sağlıyoruz.

Geniş Hizmet Ağı

Fevzi Gandur Lojistik ile hava, kara ve deniz yolu üzerinden kargolarınızı gönderebilir. Dünyanın bir ucuna dahi ulaşabilirsiniz. Üstelik bunların hepsini kısa süre içerisinde gerçekleştirerek hiç yorulmadan süreci de takip etme imkanına sahipsiniz.

Dünyanın neresine olursa olsun fark etmez. Kargolarınızı türüne göre sınıflandırıp uygun konteyner çeşitlerine yerleştiriyoruz. Veya farklı düzenekler içerisinde araca yüklüyoruz. Daha sonrasında ise sürücümüze teslim ederek kargolarınızı devamlı takip ediyoruz. Böylelikle nerede olduğundan haberiniz oluyor. Mümkün olan en iyi hizmet şartlarını sizlere sunarak cazip fiyatlar ile lojistik desteğinden faydalanmanızı sağlıyoruz.

Yılların Tecrübesi Ve Deneyimli Ekip

Yıllardır sektörde olmanın sağladığı en büyük avantaj ise birçok insanı, firmayı tanımış olmak. Bu sayede birçok firmayı da müşteri referanslarımıza katarak günden güne büyüyen bir aileye dönüşüyoruz. Hata payını sıfıra indirebilmek adına çalışan ekibimiz, müşterilerimizin memnuniyetini her şeyden önde tutarak çalışmalara devam ediyor. Bundan dolayı da hızını ve enerjisini hiç kaybetmiyor. Bir kargo, zamanında olması gereken yere ulaşmadığı takdirde birçok kayba yol açabilir. Örneğin bir inşaat firması, malzemeleri gelemediği için proje bitiş tarihini ertelemek zorunda kalabilir ve maddi bir kayıp içerisine girebilir. Bu gibi durumlarda size hızla çözüm üreten Fevzi Gandur, sorunsuz lojistik desteği sunuyor...