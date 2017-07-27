Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108509
ALTIN
143.235
DOLAR
3.5303
STERLİN
4.6390
EURO
4.1336
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

UEFA Avrupa Ligi

Eski adıyla UEFA kupası olan organizasyon 2000’li yılların başında Kupa galipleri kupası ve UEFA kupası organizasyonlarının birleştirilmesi neticesinde isim değiştirerek UEFA Avrupa Ligi ismini almıştır.

UEFA Avrupa Ligi

Eski adıyla UEFA kupası olan organizasyon 2000’li yılların başında Kupa galipleri kupası ve UEFA kupası organizasyonlarının birleştirilmesi neticesinde isim değiştirerek UEFA Avrupa Ligi ismini almıştır.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:29
0 Okunma
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’ni kurulduğu tarihten bu yana en çok kazanma başarısı gösteren takım İspanyol Sevilla’dır. UEFA Avrupa ligi tarihinde ülkemizi temsil eden Galatasaray 1999-2000 sezonunda finale kalma başarısı göstermiş ve final mücadelesinde rakibi Arsenal’i normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle biten mücadelede penaltı atışları neticesinde yenerek müzesine götürmüştür.

Bir diğer temsilcimi Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda yarı final oynama başarısı göstermiş ve Portekiz temsilcisi Benfica’ya elenerek turnuvaya veda etmiştir.

UEFA Avrupa Ligi’ne Avrupa Futbol Federasyonuna bağlı ülkelerin liglerinde ilk 5-6 sırayı elde eden takımlar yanı sıra kendi ülkelerinin federasyonlarının düzenlediği kupa organizasyonlarında mutlu sona ulaşan takımlar iştirak eder. Günümüzde değişen statüsüyle beraber 4’lü gruplar halinde başlayan UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna grup maçlarının bitiminden itibaren bir üst organizasyon olan UEFA Şampiyonlar liginde grup aşamasını 3’üncü sırada bitiren takımlar eleme turlarından itibaren katılmaya başlar.

32 takımla oynanan eleme turlarında rakiplerini geçen takımlar yarı finale kadar kura sonucu belirlenerek birbiriyle eşleşir.

2000’li yılların başında UEFA Avrupa Ligi ismini alan organizasyonda bugüne değin en başarılı ülkeler İspanya ve Portekiz’dir.

UEFA Avrupa ligi oynanmaya başladığı tarihten günümüze değin sayısız format değişikliği yaşamıştır. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takım kupayı kazandığı sezondan sonraki yıl liginde elde ettiği sıralama göz önüne alınmaksızın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanır.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalleri nisan ortasında oynanmaya başlar ve final mayıs ayının içinde tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanarak turnuvanın şampiyonu belli olur.

İsim değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan takım Sevilla’dır. Şampiyonlar Ligi’ne kıyasla kulüplerin çok daha az gelir ettiği Avrupa’nın 2 numaralı kupasında son final mücadelesi İsveç’te düzenlenmiş ve kupayı İngiliz temsilcisi Manchester United finalde Ajax’ı 2-1 mağlup ederek müzesine götürmüştür. En yüksek oranlar ile yüksek kazanç sağlayabileceğiniz Betboo giriş sitesi burada.

Kaynak: heyecanlibahis.com

Anahtar Kelimeler:
Betboo Giriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde
Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde
Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları
Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
SculpSure ile yaza formda girin!
SculpSure ile yaza formda girin!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ