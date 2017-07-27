UEFA Avrupa Ligi’ni kurulduğu tarihten bu yana en çok kazanma başarısı gösteren takım İspanyol Sevilla’dır. UEFA Avrupa ligi tarihinde ülkemizi temsil eden Galatasaray 1999-2000 sezonunda finale kalma başarısı göstermiş ve final mücadelesinde rakibi Arsenal’i normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle biten mücadelede penaltı atışları neticesinde yenerek müzesine götürmüştür.

Bir diğer temsilcimi Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda yarı final oynama başarısı göstermiş ve Portekiz temsilcisi Benfica’ya elenerek turnuvaya veda etmiştir.

UEFA Avrupa Ligi’ne Avrupa Futbol Federasyonuna bağlı ülkelerin liglerinde ilk 5-6 sırayı elde eden takımlar yanı sıra kendi ülkelerinin federasyonlarının düzenlediği kupa organizasyonlarında mutlu sona ulaşan takımlar iştirak eder. Günümüzde değişen statüsüyle beraber 4’lü gruplar halinde başlayan UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna grup maçlarının bitiminden itibaren bir üst organizasyon olan UEFA Şampiyonlar liginde grup aşamasını 3’üncü sırada bitiren takımlar eleme turlarından itibaren katılmaya başlar.

32 takımla oynanan eleme turlarında rakiplerini geçen takımlar yarı finale kadar kura sonucu belirlenerek birbiriyle eşleşir.

2000’li yılların başında UEFA Avrupa Ligi ismini alan organizasyonda bugüne değin en başarılı ülkeler İspanya ve Portekiz’dir.

UEFA Avrupa ligi oynanmaya başladığı tarihten günümüze değin sayısız format değişikliği yaşamıştır. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takım kupayı kazandığı sezondan sonraki yıl liginde elde ettiği sıralama göz önüne alınmaksızın direkt olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanır.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalleri nisan ortasında oynanmaya başlar ve final mayıs ayının içinde tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanarak turnuvanın şampiyonu belli olur.

İsim değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan takım Sevilla’dır. Şampiyonlar Ligi’ne kıyasla kulüplerin çok daha az gelir ettiği Avrupa’nın 2 numaralı kupasında son final mücadelesi İsveç’te düzenlenmiş ve kupayı İngiliz temsilcisi Manchester United finalde Ajax’ı 2-1 mağlup ederek müzesine götürmüştür. En yüksek oranlar ile yüksek kazanç sağlayabileceğiniz Betboo giriş sitesi burada.