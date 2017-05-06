Ucuz ve Kaliteli Instagram Takipçisi Kazanmak İçin Ne Yapmalı

Instagram uygulaması 2010 yılında geliştirilen ve şu anda tüm dünyanın kullandığı bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. Uygulamanın içerisindeki kullanılabilecek filtreler ve sosyal ağlarla paralel kullanılabilmesi onu kısa zamanda sevilen ve vazgeçilmez bir uygulama haline getirdi.

Dünyada Instagram

Uygulama dünyada günde 40 milyon fotoğrafın paylaşıldığı, saniyede sekiz binden fazla beğeni ve binlerce yorumun yapıldığı bir hale geldi. Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı ise 100 milyona ulaştı.

Instagram uygulaması içerisinde paylaşılan fotoğraflar aynı zamanda diğer sosyal ağlarda da paylaşılabilir. 2012 yılında Facebook’un satın aldığı uygulama pratik ve kaliteli filtreleri ile kullanıcıların vazgeçilmezi oldu. artık kullanıcılar tarafından instagram takipci arttirma önemli bir ihtiyaç haline geldi.

Takipçi Sayısını Arttırmak

Instagram hesabını uzun olmasının yanı sıra, sahip olduğunuz instagram takipçi sayısı ve fotoğraflarınızın ve videolarınızın beğenilme sayısı da önemli hale geldi. Artık neredeyse Instagram hesabı olmayan kimsenin kalmadı günümüzde, kendimizi ifade ettiğimiz sosyal medya hesaplarımız için popülerlik de önemli. Bu popülerliği kazanabilmek için kendi başınıza yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut.

Kullanıcılar ile İletişim Halinde Olmak

Ne kadar tanıdığımıza bağlı olarak takipçi sayınız da artacaktır. Siz ne kadar çok kişiye yorum yapar beni ne kadar çok beğeni gerçekleştirir senin size gelecek takipçilerin artması da aynı oranda olur.

Fotoğrafları Özenli Seçmek

Paylaşacağımız fotoğrafları mutlaka özenle seçin. sıradan fotoğrafları hiç kimse görmek istemem. farklı olmanın yollarını arayın. Filtre uygulamalarından yararlanın ve paylaşacağınız fotoğrafın mükemmel olması için özen gösterin. Benzer fotoğrafları arka arkaya yollamak yerine kolaj oluşturmayı deneyin. Böylece insanların sıkılmadan fotoğraflarınıza bakmasını sağlarsınız.

Hashtag Kullanın

Ne kadar çok hashtag kullanırsanız o kadar fazla kişiye ulaşırsınız. Paylaştığınız fotoğraflarla ilgili farklı etiketler kullanmak sizi insanların takip etmesine ve dikkat çekmenize olanak sağlar. Paylaştığınız fotoğraflar ile ilgisi olmayan etiketler kullanmak ister sizi amatör gösterir ve insanların olan ilgisi başka bir şey üzerinde olduğu için dikkat çekemezsiniz. Fotoğraflarınızı Instagram'da paylaşırken mutlaka Facebook ile de paylaşmakta fayda var.

İnstagram Takipçi Hilesi

Kendi kendinize deneyeceğiz bütün bu yöntemler sizin takipçi sayınızı bir miktar arttırsa bile, eğer televizyonlarda yer alan ünlü biri değilseniz çok geniş kitlelere kendi çabalarımızla ulaşmanız çok zor olacaktır. Bu yüzden son zamanlarda en çok tercih edilen yöntem Instagram takipçi sayısını arttırmak Için profesyonel yardımlar almaktır.

Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında popüler olmak herkesin hayalidir. Bir noktaya kadar hepimiz kendi sosyal çevremizde popüler olmaya çalışsak bile kendi başımıza bunu yapmak hiç de kolay olmayacaktır. Sizin ne kadar popüler olduğunuzu gösteren takipçi sayınız ve Fotoğraflarımıza gelen beğeniler oldukça önemlidir. artık en yaygın olarak kullanılan yöntem bunu yardım alarak gerçekleştirmektir. İnsanlar sizin hesabınıza girdiklerinde öncelikle fotoğrafınızı kaç kişinin beğendiğine bakarlar. Beğeni sayınızın yüksek olması sizin popülerliğini gösterir. Ne kadar popüler olursanız o kadar çok farklı kişiler sizin fotoğraflarınızı görecek ve böylece çığ gibi büyüyen bir popülerliğini zor olacak.