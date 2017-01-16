Kaliteliyi ucuz fiyata bulmak için yapmamız gereken iş ise karşılaştırmak! Doru karşılaştırma yapmak için ise Duşakabinler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Yani duşakabin ölçüsü, profil rengi, cam kalınlığı gibi bazı bilgilere sahip olmamız doğru karşılaştırma yapmamıza yardımcı olacaktır. Karşılaştırma yaptığımızda ucuz duşakabin bulmamız kolay olacak fakat dikkat etmemiz gereken diğer bazı hususlarda vardır.

UCUZ DUŞAKABİN ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR

Duşakabin profil rengi

Duşakabin cam kalınlığı

Duşteknesin akrilik olması

Garantili olması

Ödeme seçeneklerinin olması

Firmanın deneyimli ve referans sahibi olması

Üstte belirtilen hususlar duşakabin fiyatlarını etkileyen hususlardan bazılarıdır, diğer hususları incelemek için www.noktadusakabin.com web sitesini ziyaret edip bolca açıklamayı inceleyebilirsiniz.

NOKTA DUŞAKABİN

2011 Yılında kurulmuş olan firma İstanbul, İzmir ve Ankara illerin de hizmet vermektedir. Diğer illerden verilen siparişleri kargo ile adrese gönderi yapmaktadır. Firmanın 8 kategoride 120 farklı çeşit ürünü bulunmaktadır. Satışı yapılmakta olan en ucuz duşakabin modelleri mika camlı olan duş kabin modelleridir. Üstte belirtilen web adresinden firma hakkında geniş bilgi alabilir müşteri hizmetlerini arayıp telefondan sipariş verebilirsiniz.

2017 Ucuz Duşakabin Fiyat Listesi