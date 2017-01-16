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Ucuz Duşakabin

Ucuz denilince aklımıza kalitesiz olduğu gelse de artık kaliteli ürünleri de ucuz fiyata bulmamız mümkün.

Ucuz Duşakabin

Ucuz denilince aklımıza kalitesiz olduğu gelse de artık kaliteli ürünleri de ucuz fiyata bulmamız mümkün.

16 Ocak 2017 Pazartesi 07:13
31 Okunma
Ucuz Duşakabin

Kaliteliyi ucuz fiyata bulmak için yapmamız gereken iş ise karşılaştırmak! Doru karşılaştırma yapmak için ise Duşakabinler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Yani duşakabin ölçüsü, profil rengi, cam kalınlığı gibi bazı bilgilere sahip olmamız doğru karşılaştırma yapmamıza yardımcı olacaktır. Karşılaştırma yaptığımızda ucuz duşakabin bulmamız kolay olacak fakat dikkat etmemiz gereken diğer bazı hususlarda vardır.

UCUZ DUŞAKABİN ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR

  • Duşakabin profil rengi
  • Duşakabin cam kalınlığı
  • Duşteknesin akrilik olması
  • Garantili olması
  • Ödeme seçeneklerinin olması
  • Firmanın deneyimli ve referans sahibi olması

Üstte belirtilen hususlar duşakabin fiyatlarını etkileyen hususlardan bazılarıdır, diğer hususları incelemek için www.noktadusakabin.com web sitesini ziyaret edip bolca açıklamayı inceleyebilirsiniz.

NOKTA DUŞAKABİN

2011 Yılında kurulmuş olan firma İstanbul, İzmir ve Ankara illerin de hizmet vermektedir. Diğer illerden verilen siparişleri kargo ile adrese gönderi yapmaktadır. Firmanın 8 kategoride 120 farklı çeşit ürünü bulunmaktadır. Satışı yapılmakta olan en ucuz duşakabin modelleri mika camlı olan duş kabin modelleridir. Üstte belirtilen web adresinden firma hakkında geniş bilgi alabilir müşteri hizmetlerini arayıp telefondan sipariş verebilirsiniz.

2017 Ucuz Duşakabin Fiyat Listesi

  • Beyaz profilli “teknesiz” Mika camlı duşakabin 250 TL
  • Mat krom profilli “Teknesiz” Mika camlı Duşakabin 295 TL
  • Parlak krom profilli “Teknesiz” Mika Camlı Duşakabin 325 TL
  • Beyaz profilli “teknesiz” 4mm temperli camlı duşakabin 375 TL
  • Mat krom profilli “Teknesiz” 4mm temperli cam camlı Duşakabin 375 TL
  • Parlak krom profilli “Teknesiz” 4mm temperli cam Duşakabin 375 TL
  • Beyaz profilli “teknesiz” 6mm Menteşeli, Cam duşakabin 600 TL
  • Mat krom profilli “Teknesiz” 6mm Menteşeli, Cam duşakabin 600 TL
  • Parlak krom profilli “Teknesiz” 6mm Menteşeli, Cam duşakabin 600 TL
  • 80x80 Akrilik duşteknesi+ mika camlı duşakabin Takım : 450 TL
  • 90x90 Akrilik duşteknesi+ mika camlı duşakabin Takım : 450 TL
  • 100x100 Akrilik duşteknesi+ mika camlı duşakabin Takım : 450 TL
  • 80x80 Akrilik duşteknesi+ Temperli camlı duşakabin Takım : 595 TL
  • 90x90 Akrilik duşteknesi+ Temperli camlı duşakabin Takım : 595 TL
  • 100x100 Akrilik duşteknesi+ Temperli camlı duşakabin Takım : 595 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ucuz DuşakabinEn Ucuz Duşakabin Modelleri
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