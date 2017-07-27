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Uçak ile Hasta Nakli

Hava yolu ile hasta nakli; birinci olarak ambulans uçaklarla, ikinci olarak da tarifeli hava yolları ile mümkün olabilmektedir.

Uçak ile Hasta Nakli

Hava yolu ile hasta nakli; birinci olarak ambulans uçaklarla, ikinci olarak da tarifeli hava yolları ile mümkün olabilmektedir.

27 Temmuz 2017 Perşembe 07:06
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Uçak ile Hasta Nakli

Bu yöntemlerin her ikisinde de Plures Air alanında uzman deneyimli personeli ile hem hızlı hem de kaliteli bir şekilde nakli gerçekleştirmektedir. Uçak ile tıbbi tahliye yapılırken Plures Air hem zamanı etkili bir şekilde kullanır hem de insan hayatının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle ulusal olduğu gibi uluslararası rotalarda da kaliteli hizmet verir. Üstelik hızlı bir şekilde çözüm sunarken deneyimlerinden de yararlanır.

Ambulans uçak ile hasta nakli nasıl gerçekleştirilir?

Bir acil aksiyon şekli olan ambulans uçakla hasta nakli, acil hastaların transferinde, tıbbi tahliyede ve yaralı taşımada kullanılmaktadır. Hastanın bulunduğu bölgeye ambulansı Plures Air sorunsuz bir şekilde ulaştırır. Hasta uçağa bindiği ilk andan itibaren deneyimli teknik ekip hemen müdahalede bulunur ve nakil işlemi gerçekleşinceye kadar hastayı takip eder. Bulunduğu yerdeki hastane donanımlı olmadığı için başka yere nakledilen, acil ameliyat olması gereken, başka bir ülkeye ulaşma zorunluluğu olan hastalara kara yolunda harcayacakları zamanı geri kazandırmak ve hastanın durumunu tehlikeye atmamak için ambulans uçaklardan yararlanılmaktadır.

jet ambulans

Bu yolla hasta transferinin en büyük avantajı tarifeli uçaklarda mümkün olmayan hasta takibinin yapılması ve tıbbi teçhizatın bulunmasıdır. Ambulans uçak belirlenen yere ulaştıktan sonra talep gelirse Plures Air hastaneye kadar hastaya eşlik eder. Bu sayede hasta uçaktan indikten sonra sıkıntı yaşamadan sorunsuz bir şekilde hastaneye ulaşmaktadır. Plures firmasından alacağınız hizmet ulusal ve uluslararası tüm rotalarda geçeridir.

Uçak ile hasta nakli / Havayolları ile Sevk

Eğer hastanın durumu çok acil değilse tarifeli uçak hizmeti de alınabilir. Ambulans uçak kiralamak için yeteri bütçeye sahip olmayan hastalar daha ekonomik olması açısından bu yolu tercih edebilirler. Tarifeli uçakla hasta transferi yapılırken hasta yakınlarının alması gereken tüm belgeler ve uygulanması gereken prosedürler Plures Air tarafından gerçekleştirilir. Bu şekilde hem hasta hem de yakınları yıpranmamış ve zaman kaybı da yaşanmamış olur. Bu nakiller hem sedyeli hem de sedyesiz yapılabilmektedir.

Eğer tıbbi tahliye hizmet özellikle başka bir ülkeye yapılacaksa ve doktor refakati gerekiyorsa tüm bürokratik işlemleri Plures firması üstlenmektedir. Doktorların ülkeye girişi, hastanın ve yakınlarının sahip olması gereken izinler Plures Air tarafından sağlanır. Yine sedyeli veya sedyesiz hasta naklinin uçuş safhasında havalimanına ulaşım da yine firma tarafından gerçekleştirilir. Eğer hastaya sedyeli nakil yapılacaksa bu durum 48 saat öncesinden Plures firmasına bildirilmelidir. Bununla birlikte hastanın uçuşa engel bir probleminin olmadığına dair en geç 10 gün öncesinden alınan rapor da firmamıza iletilmelidir.

Uçak ile Hasta Nakli

Doktor Nezaretinde tarifeli uçaklar ile hasta nakli ve tıbbi tahliye

Plures Air sadece uçakla hasta nakli konusunda değil aynı zamanda uluslararası tıbbi tahliye alanında da hizmet sunan bir firmadır. Bu nakiller hastanın bulunduğu yere uçak gönderilerek kolayca ve rahat bir şekilde gerçekleştirilir. Sadece hava ulaşımı değil kara ambulansı hizmeti de veren Plures Air, hizmetini kesintisiz bir şekilde verir. Üstelik yabancı dil desteği verilecek şekilde tüm hasta nakil süreci yapılır. Tıbbi tahliye ve tarifeli uçakla ilgili bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi: http://www.ambulansucakkiralama.com/ozel-hava-ambulansi

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Anahtar Kelimeler:
Jet AmbulansUçak Ile Hasta Nakli
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