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Türkiye’nin Tanınmış Kuaförü Ahmet Çoban Yurt Dışında

Mesleğinde başarı kazanmış birçok kuaför ustasının yanında çalışırken öğrenme aşkı, yaratıcılığı ve insanlarla kolayca iyi ilişkiler kurabilen pozitif kişiliği sayesinde deneyimini artıran Ahmet Çoban, inovatif sistemini ülke sınırlarının dışına taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin Tanınmış Kuaförü Ahmet Çoban Yurt Dışında

Mesleğinde başarı kazanmış birçok kuaför ustasının yanında çalışırken öğrenme aşkı, yaratıcılığı ve insanlarla kolayca iyi ilişkiler kurabilen pozitif kişiliği sayesinde deneyimini artıran Ahmet Çoban, inovatif sistemini ülke sınırlarının dışına taşımaya hazırlanıyor.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:27
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Türkiye’nin Tanınmış Kuaförü Ahmet Çoban Yurt Dışında

Global dünyadaki doğallık ve kişisel güzellikten yana belirlenen yeni estetik kodlarını yakından takip ederek müşterilerine sunduğu ombre, sunkissed, brushlight gibi birçok tekniğin öncüsü olan “2. dalga” kuaför anlayışının temsilcisi Ahmet Çoban hem Garage Organics markası hem de Garage Hair Repair Studio salonları ile yurt dışında geniş çaplı işbirliklerine hazırlanıyor.

Mesleğinde başarı kazanmış birçok kuaför ustasının yanında çalışırken öğrenme aşkı, yaratıcılığı ve insanlarla kolayca iyi ilişkiler kurabilen pozitif kişiliği sayesinde deneyimini artıran Ahmet Çoban, inovatif sistemini ülke sınırlarının dışına taşımaya hazırlanıyor. Salon franchise sisteminde de yepyeni bir işleyiş tasarlayan Ahmet Çoban önümüzdeki dönemde kozmetik markası Garage Organics ve Garage Hair Repair Studio salonları ile yurt dışında geniş çaplı işbirliktelikleri yapacak.

Ahmet Çoban’ın yenilikleri

Saç tasarımı alanında getirdiği yenilikçi vizyon ile tanınan Ahmet Çoban tarafından yaratılan Garage Organics markası, ilk olarak Çoban ve deneyimli ekibinin bir araya geldiği Garage Hair Repair Studio şubelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Garage Organics saçın gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve dünyanın en prestijli organik ürün sertifikalarından ETKO ve COSMOS ORGANIC sahibidir. Garage Organics’te saç bakım ürünlerinin yanında vücut bakım ürünleri bulabilmek de mümkün.

İki tonlu saç uygulamaları konusunda birçok farklılığa imza atan Ahmet Çoban aynı zamanda kendi geliştirdiği Brushlight isimli renklendirme işleminin patentini alarak yine Türkiye’nin alanında ilk patent sahibi kuaförü konumunda. Mesleğinde başarı kazanmış birçok kuaför ustasının yanında çalışırken öğrenme aşkı, yaratıcılığı ve insanlarla kolayca iyi ilişkiler kurabilen pozitif kişiliği sayesinde deneyimini arttıran Ahmet Çoban, kuaförlükle ilgili ters giden konuları düzeltmek için baştan başlamak ve yepyeni bir bakış açısı ile konuya yeniden yaklaşmak gerektiğine inanan bir yetenek.

Ahmet Çoban’ın Garage Organics markasıyla en çok tercih edilen ürünleri arasında zengin bir Aloe Vera kürü olan Garage Organics Aloe Gel, hindistancevizi yağı ile saçı besleyen Garage Organics Hair Serum ve saç derisinin hücre yenilenmesine yardımcı olan Garage Organics Hair Repair Shampoo gibi ürünler yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BrushlightAloe VeraAhmet Çoban
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