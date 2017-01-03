Güçlü ve tanınmış bir ses tarafından yapılmış bir seslendirme
çalışması, daha fazla etki oluşturacak ve marka bilinilirliğinizi tamamı ile artıracaktır. Günümüzde birçok seslendirme ajansı bulunmaktadır. Bu seslendirme ajansları içinde geniş kadrosu 1000 seslendirmeni ile YabanciDilSes.com seslendirme ajansı
, yaptığı çalışmalar ve konusunda uzman personeli ile adından söz ettirmektedir.
Seslendirme Ajansı Hizmeti Nasıl Olmalıdır?
Seslendirme ajanslarından alınan hizmetler ajanslara göre değişiklik göstermektedir. Kaliteli bir ajanstan alınan hizmette, ilk olarak yapılan çalışmanın profesyonel olması gelmektedir. Bu profesyonelliğin içinde seslendirmenin yaptığı seslendirmede kullandığı vurgu ve tonlamalar bulunmaktadır. Bu vurgu ve tonlamalar seslendirmenin ve müşterinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi ile birlikte yapılmalıdır.
İkinci olarak yapılan çalışmada kullanılan seslendirmenin o dili anadili olarak konuşması gerekmektedir. Yabancı dil seslendirmelerde yapılan en önemli hata ise seslendirmenin seslendirdiği dili anadili olarak bilmemesi ve aksanlı konuşmasıdır. Bu tip durumlarda seslendirilmiş çalışmalar amatör şekilde görünmekte, oluşturması gereken büyük etkileri yitirmektedir.
Bir diğer önemli unsur ise, seslendirmenin seslendirdiği dilde tanınan ve güçlü bir ses olması gerekliliğidir. O dilde tanınan bir seslendirmen, çalışmanıza kalite katacak, hedeflediğiniz kitle üzerinde farkındalık yaratacaktır. Bırakmak istediğiniz etkiyi maksimuma çıkaracaktır.
Bilinen son faktör ise, müşterinin ajans tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmesidir. Bu yönlendirme uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Uzman kişiler hali hazırda seslendirmen olan kariyerli kişiler olmalıdır ki, yapılan çalışmada vurgunun ve diksiyonun nasıl yapılacağını bilmeli ve çalışmaya profesyonellik katabilmelidir.
YabanciDilSes.com’un Diğer Seslendirme Ajansları Arasındaki Farklar Nelerdir?
YabanciDilSes.com seslendirme ajansı olarak, Türkçe dahil 50 dilde 1000 seslendirmenimiz ile sunduğumuz hizmette ülkelerinde ve konuştuğu dilde tanınan seslendirmenler ile çalışmaktayız. Çalıştığımız seslendirmenler, piyasadaki diğer ajansların aksine seslendirdiği dilleri ana dili olarak konuşan profesyonel sanatçılardır. Ülkelerinde tanınan ve güçlü seslendir. Hali hazırda profesyonel seslendirmen olan kurucumuz Gökhan Akçakara tarafından müşterilerimize sunduğumuz sınırsız danışma hizmeti ile çalışmalarınıza profesyonellik katmaktayız. Sunduğumuz diller içinde seslendirme ajansları
arasında aksan olarak gruplara ayırdığımız seslendirmenlerimiz, nereye ve hangi kitleye hitap etmek istiyorsanız o bölgenin dilini konuşmaktadır.
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