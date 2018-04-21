Türk Vatandaşlığının İptali Davası Ve Dava Usulü

Ne de olsa her kim olursa olsun kendini savunmaya hakkı vardır ve bu hukuk devletinin mütemmim cüzlerinden bir tanesidir. Bu hakkı hukuk düzeni karşısında savunmak adına bireye vekalet edebilecek kimselere de avukat denir ve bu hak yalnızca avukatlık mesleğini icra etmekte olanlara tanınmış bir haktır. Hal böyle olunca da Türk vatandaşlığı iptal davası durumunda bireylerin hakkını savunmak adına avukatlar görev alabilecektir.

Yargı Denetimi Bir Hak mıdır?

Türk vatandaşlığının iptali hakkında yargı denetimine başvurulabilmesi anayasal dayanağı bulunan bir haktır. Şöyle ki, ne de olsa bu durumda ortada bir idari işlemin varlığı söz konusudur. Anayasada da idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı belirli istisnalar hariç olmak üzere yargı yolunun açık olduğu yazmaktadır. Şüphesiz ki bu denli önemli bir durumun yargı yolunun kapalı olduğu istisnalar arasında yer alması mümkün değildir.

Dava Nasıl Görülür?

Bu gibi davalar birey ile devlet arası uyuşmazlıkları çözmeye yönelik görülür. Hal böyle olunca da bu davaların çözülmesinde idare mahkemeleri görevlidir. İdare mahkemelerinde davalar kural olarak dosya üzerinden görülür. Hal böyle olunca da dava dilekçesi hayati öneme sahiptir. Dava dilekçesindeki en ufak bir hata dahi hakimin gözünde itibar kaybı yaşanmasına hatta Türk vatandaşlığı iptal davası ya da herhangi bir idari davanın kaybedilmesine yol açabilir.

Dilekçenin Düzgün Olması İçin Ne Yapılmalıdır?

Dava dilekçesindeki muhtemel hataları önlemek adına her zaman için bir avukat ile çalışılması lazımdır. Avukatlar ne de olsa hukuk sistemini iyi tanıyan ve dava dilekçesinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olan kimselerdir.