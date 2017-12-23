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Türk Telekom Selfy Kampanyaları

Türk Telekom'un gençler için özel olarak hazırladığı tarifesi Selfy'den yine bu tarifede bulunanlara özel olarak sunulmuş pek çok kampanya bulunmaktadır.

Türk Telekom Selfy Kampanyaları

Türk Telekom'un gençler için özel olarak hazırladığı tarifesi Selfy'den yine bu tarifede bulunanlara özel olarak sunulmuş pek çok kampanya bulunmaktadır.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:55
17 Okunma
Türk Telekom Selfy Kampanyaları
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Biletix Kampanyası

Türk Telekom Selfy kampanyaları için sunulan bu kampanya dahilinde Cuma günlerine özel olarak tüm Selfy'liler biletix.com üzerinden yapacakları Sahve ve Müzik kategorileri için geçerli olan alışverişleri dahilinde 50 TL değeri ve üzerindeki alışverişlerine % 20 oranında indirim, 250 TL değeri ve üzerindeki alışverişlerine se 50 TL değerinde indirim kazanırlar. Bu kampanyaya katılmak için BILETIX boşluk TC Kimlik numaranızı yazarak 6262'ye mesaj atmanız yeterlidir. Size verilecek olan kodla biletix.com üzerinden alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

JollyTur Kampanyası

Türk Telekom Selfy'lilere özel Jollytur ile birlikte verilen kampanya dahilinde Jollytur tarafından seçilmiş olan otellerde geçerli olacak olan % 25 oranındaki indirimden Selfy'liler yararlanabilmektedir. Bu kampanyaya katılmak için SELFY JOLLY yazarak 5062'ye mesaj atmanız yeterlidir. Karşılığında size gelecek olan kodla beraber internet üzerinden tatilinizi alacaksanız jollytur un resmi sitesinden, acenteden tatil rezervasyonunuzu yapacaksanız acente görevlisine yine bu kodu göstererek kampanyadan yararlanabilmeniz mümkündür.

BurgerKing Kampanyası

Türk Telekom Selfy'lilere özel olarak verilen BurgerKing kampanyasının içinde Chicken Royale Menü ya da Double Köfte Burger Menü alan Selfy'lilere ikinci menü bedava olarak verilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız BURGERKING yazarak 5062'ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Restorandan sipariş vereceksiniz size gelen şifreyi siparişinizi alan görevliye göstermeniz yeterli olacaktır. İnternetten sipariş vereceksiniz kampanya kodunuzu sipariş işlem sayfasında girmeniz gerekecektir.

Popeyes Kampanyası

Türk Telekom Selfy'lilere özel olarak verilen Popeyes kampanyasının içinde Maxi Avantaj Menü alan Selfy'lilere ikinci menü bedava olarak verilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız POPEYES yazarak 5062'ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Restorandan sipariş vereceksiniz size gelen şifreyi siparişinizi alan görevliye göstermeniz yeterli olacaktır. İnternetten sipariş vereceksiniz kampanya kodunuzu sipariş işlem sayfasında girmeniz gerekecektir.

Sbarro Kampanyası

Türk Telekom Selfy'lilere özel olarak verilen Sbarro kampanyasının içinde Büyük Boy Pizza alan Selfy'lilere ikinci menü bedava olarak verilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız SBARRO yazarak 5062'ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Restorandan sipariş vereceksiniz size gelen şifreyi siparişinizi alan görevliye göstermeniz yeterli olacaktır. İnternetten sipariş vereceksiniz kampanya kodunuzu sipariş işlem sayfasında girmeniz gerekecektir.

Arby's Kampanyası

Türk Telekom Selfy'lilere özel olarak verilen Arby's kampanyasının içinde Roast Beef Deluxe Menü alan Selfy'lilere ikinci menü bedava olarak verilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız ARBY'S yazarak 5062'ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Restorandan sipariş vereceksiniz size gelen şifreyi siparişinizi alan görevliye göstermeniz yeterli olacaktır. İnternetten sipariş vereceksiniz kampanya kodunuzu sipariş işlem sayfasında girmeniz gerekecektir.

Detaylı bilgi için; https://www.kampanyalarimiz.com/

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Selfy
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