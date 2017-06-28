Tüp Bebek 2

Tüm denemelere rağmen hamile kalamayan kadınların, eşleri ile arasında bazen problem yaşanmasına kadar gittiği sorunlardan birisidir. Bir bayan neden hamile kalamaz bunun tüm tetkikleri bir hastane ortamında gerek erkeğin gerekse kadının muayene olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle kadınlarda bulunan tüplerin tıkanması, iltihaplanması ya da tüplerin hasarlanması sonucunda çocuk sahibi olamadıkları yüzdelik oranın büyük payı sahibidir. Aynı şekilde kadında herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genellikle ilk muayene olan kişi kadınlardır. Muayenede kadında bir rahatsızlık, bir problem ya da hamile kalmasını engelleyen bir durumla karşılaşılamadığı durumlarda baba olma adayı sağlık kontrolünden geçirilir. Erkekte ise sperm sayılarının düşük olması en büyük sorunlardan birisi olarak algılanır. Ancak her iki taraf için de geçerli olan bazı tedavi yöntemleri ile bu sorunlar aşılabilmektedir. Aşılamayan durumlarda ise ikinci tercih olan tüp konusu ele alınmaktadır. Çiftler bu yöntem için aralarında uzun soluklu bir muhabbete girerler. Ya çocuğumuz olmazsa ya da bizim hiç çocuğumuz olmayacak gibi karamsarlıklar ortaya çıkar. Ancak her ne kadar tartışma, hüzünlenme ya da anlaşmazlıklar oluşsa da denenecek daha birkaç yöntem olduğunu unutmayınız. Ayrıca doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan kişilerin yüzdelik oran baz alındığında yüksek oranda tedavi sonrasında hamile kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu sebeple gözünüzde büyütülmemesi gereken durumlardan birisi olarak tedavi sürecinin başlatılması gerekir.

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Çocuğum olmayacak korkusu ile hastanelere başvuran çiftlerin sayısı son yıllarda inanılmaz bir artış göstermektedir. Ancak %80 oranında bir başarı elde edileceği unutulmadan, Türkiye’nin her yerinde bu yöntemle çocuk sahibi olan insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Ankara’da yaşayan kişiler bu konuda çok şanslı diyebiliriz. Çünkü birbirinden harika, kendini ispatlamış doktorların bulunduğu bir yer olarak bilinir. Ayrıca Başkent olması avantajları da arttırmaktadır. Tüp bebek Ankara denildiği zaman bazı farklı şehirlerden bile bu ilimizi ziyarete gelenlerin olduğunu bilmekteyiz. Her ne kadar bilindik bir şehir olsa da ilk deneyimlerinizi mutlaka kendi bulunduğunuz şehirlerdeki doktorlara muayene olarak gerçekleştirmenizden yana olduğumuzu unutmayınız.

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