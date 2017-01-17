Tumblr SEO Ayarları Nasıl Yapılır? Tumblr Nasıl SEO Uyumlu Hale Getirilir?

Tumblr, Blogger, Wordpress, Blog.com gibi bir çok blog servisine kıyasla çok daha basit ve hızlı bir kullanım imkanı sunmaktadır. Tumblr.com adresinden ulaşarak oldukça kolay bir şekilde üye olunabilen blog servisi, 2007 senesinde David Karp tarafından kurulmuştur. 16 dilde hizmet veren Tumblr, 2013 senesi itibariyle mobil kullanıma da açılmıştır. Sizler de iOS ya da Android cihazlarınızdan Tumblr uygulamalarını indirerek blogunuza her vakit ve her yerden rahatlıkla ulaşabilir ve paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Tumblr blogunuzda ürettiğiniz içerikler ve paylaşımlarınızla özellikle Google arama sonuçlarında iyi bir yer edinebilir ve ücretsiz olarak oluşturduğunuz blogunuzdan para da kazanabilirsiniz. Tabii bunun için öncelikle Tumblr blogunuz için bir kaç SEO ayarı yapmanız yani blogunuzu SEO uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir.

Öncelikle ufak bir değişiklik ile Tumblr blogunuzun title yani başlık bölümünü değiştirmeli ve arama motoru dostu bir başlık (title) oluşturmalısınız. Bu sayede Tumblr blogunuzu SEO ayarı yapmış ya da SEO uyumlu hale getirmiş olacaksınız.

Tumblr blogunuza giriş yaptıktan sonra Blog Ayarları’na tıklayarak doğrudan bloglarınızın olduğu sayfaya yönlendirileceksiniz. Birden fazla blogunuz varsa en sağdan blog isimlerini tek tek seçerek aynı ayarları yapabilirsiniz. Açılan sayfada Web Sayfası Teması bölümünde yer alan Tema Düzenle butonuna tıklayınız.Solda bir menü sağ tarafta ise blogunuzu göreceksiniz. Solda yer alan menüdeki HTML’yi düzenle bağlantısına tıklayarak kod bölümünü açmalısınız. Kod bölümünde yapacağınız her harekette oldukça dikkatli davranmalısınız çünkü yanlış bir şeyler yapmanız temanızın görüntü olarak bozulmasına da neden olabilmektedir.

Ctrl+F yaparak Title kodunu aratmalı kodun başladığı ve bittiği alanı seçmelisiniz.

Yukarda yer alan ekran görüntüsündeki gibi işaretli alanı altta yer alan kod ile değiştirmelisiniz.

{block:TagPage}{Tag} » {/block:TagPage}{block:PostSummary}{PostSummary} » {/block:PostSummary}{Title}