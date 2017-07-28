Tüm Dünya Ülkelerine İhracat

Tekstil ürünleri gıda sanayi, yapı ve inşaat malzemeleri, endüstriyel ürünler ve daha birçok kategori için ihracat taşıma hizmetleri de bulunmaktadır. Artık taşıma hizmetlerinde de yeni atılımlar gerçekleşmiş, uçak kargo ile hızlı ve kolay taşımacılık hizmeti gelişmiştir. İhracatçıların şüphesiz bildiği bir konu vardır ki o da ihracat da var olabilmenin müşterilerine en kısa sürede ulaşmasından geçmesidir. Yani bu cümleyi doğru anlamak ve okumak gerekir.

Şu an tüm dünya üzerindeki ülkelere baktığımızda yurt dışı kargo hizmeti gerçekleştiren hava yolu kargo servislerinin oldukça tercih edilmekte olduğunu görmekteyiz. Kuşkusuz bu tercihlerde bahsettiğimiz üzere havada kalacak bir konu değildir. İhracatçılar da tekstil ürünleri, makine sanayi, endüstriyel ürünler, otomotiv sanayi, medikal ürünler, metal, demir, çelik, temizlik, kozmetik ürünleri, hijyen, elektrik ve elektronik aletler, mobilya orman ürünleri, mutfak ekipmanları, ambalaj kağıt matbaa, kimya sanayi, beyaz eşya, plastik lastik sanayi, deri ürünleri ve ayakkabı, tarım makineleri, mermer, madencilik, bebek ürünleri ve aksesuar, dekorasyon, takı bijuteri, bilişim ve iletişim teknolojileri, kırtasiye, okul ve ofis gereçleri gibi sayamadığımız daha birçok kategoride ihracat gerçekleştirerek bulundukları ülkenin firmalarının büyümesi ve rekabet gücünün artırması için oldukça sıkı çalışmaktadırlar.

İhracatta Hız Önemlidir

Bahsettiğimiz üzere ihracatta pek çok servis hizmeti bulunmakta ve ihracatçıların da en doğru servisler ile bunları ihraç etmesi gerekmektedir. Yukarıda da saydığımız üzere tüm ülkelerin böylesine geniş ürün yelpazeleri bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki Dünya nüfusuna baktığımızda da tüm firma ve işletmelerin çok sayıda da müşterileri bulunmaktadır. Hal böyle olunca da tüm işletme ve firmaların daha sıkı ve yoğun çalışması gerekmektedir. Elbette yalnızca sıkı çalışmakta firma ve işletmeler için yeterli olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bu pazarda yer almak ve kalıcılığı sağlamak müşterilere en kısa sürede ulaşmak ile mümkündür. Bu konuda da yurt dışına kargo ile uçak kargo kullanımı ihracatçıların pazardaki kalıcılıklarını sağlayacaktır.

İhracatta Hizmet Kalitesi ve Kargo Uçak Modeli

İhracat bu kadar yoğun bir şekilde ve alt başlıklarda sıkıca çalışıyorken, şüphesiz ihracatçılara da geri dönüşümün teşvik edici bir şekilde artış göstermesi gerekir. İşte burada tam bahsettiğimiz noktaya gelmiş bulunuyoruz. İhracat pazarında var olabilmeniz için müşteriye en kısa sürede ulaşmak zorundasınız. Dünya üzerindeki bazı ülkelere baktığımızda pek çok ülke Türkiye'den daha az gıda sanayi, yapı ve inşaat malzemeleri, endüstriyel ürünler belki de daha az elektrik ve elektronik aletler üretmektedir. Fakat o ülkeleri incelediğimizde dünya pazarındaki ihracat oranlarının Türkiye'den 3-4 kat daha fazla ihracat yaptığını üzülerek görmekteyiz. Tam da bu kapsamda ülkelerin ihracat oranlarındaki bu yükselişin nedeni olarak müşterilere en kısa sürede ulaştıklarını görmekteyiz.

İhracatta gerçekleştireceğiniz pazar araştırmaları ve atacağınız önemli adımlar ile ihracat kalitenizi artırabilirsiniz. Bu kapsamda da öncelikli olarak pazarda kalıcılığınızı sağlayacak olan servis hizmetlerini doğru seçmek zorundasınız. Doğru bir araştırma ile birçok yurtdışı kargo ile uçak kargo modüllerini sentezleyecek ve doğru bir kararla da ihracatınızın hız kalitesini yükseltebileceksiniz.

İhracatta Taleplerinde Şirketimizin Avantajları

Bu kapsam da ihracatınızın hız kalitesinin yüksek olması ve müşteri memnuniyet oranınızın yükselmesi kuşkusuz size birçok avantaj sağlayacaktır. Öncelikle karınızı yükselterek pazar payınızı da yükseltecek, büyük bir işletme veya şirket pozisyonuna geleceksiniz. Ülkeniz de üretimi artırarak istihdam olanaklarını çeşitlendirip, ülkenizde de istihdam sağlayabileceksiniz.

Eğer ülkenizdeki iç pazar durgunsa, bu durgunluğu harekete geçirebilme fırsatı sizlere sunulacaktır. Gördüğünüz üzere ihracatta hız kalitesinin bu ve bunlar gibi birçok avantajı bulunmaktadır.

Almanya’ya İhracat Taşımacılığı