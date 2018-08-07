Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94796
ALTIN
207.449
DOLAR
5.3060
STERLİN
6.8691
EURO
6.1498
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu

Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Tr Hurdacı firması; demir hurda, sarı hurda, bakır hurda, alüminyum hurda, çinko hurda, paslanmaz hurda, akü hurda, krom hurda, kurşun hurda, elektronik hurdası, kablo hurda gibi çeşitli hurda alımları yapıyor.

Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Tr Hurdacı firması; demir hurda, sarı hurda, bakır hurda, alüminyum hurda, çinko hurda, paslanmaz hurda, akü hurda, krom hurda, kurşun hurda, elektronik hurdası, kablo hurda gibi çeşitli hurda alımları yapıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 13:14
8 Okunma
Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Tr Hurdacı firması olarak, İstanbul Ataşehir'de yılların tecrübesiyle tüm İstanbul'a hurdacılık alanında hizmet vermekteyiz. İstanbul geneli için tüm hurdacı arayışınızda, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki tüm ilçelere uzayan hizmet ağımızla dilediğiniz her an hizmetinizdeyiz.

Güçlü ekibimiz eşliğinde, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkelerine odaklanarak siz değerli müşterilerimiz için kesintisiz bir biçimde faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Hizmetlerimizi, sizlerin bütçesini düşünerek en uygun fiyatlarla sunmakla birlikte, bir o kadar da seri ve kaliteli bir çalışma anlayışını sürdürmekte ve hurdacılık alanındaki tüm ihtiyacı gözeterek, teknolojik altyapı anlamında da kendimizi sürekli geliştirmekteyiz.

Firmamızı Tercih Ederek Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Firmamız, İstanbul'un tüm ilçeleri için sunduğu hizmetle, her türden hurda malzeme alımı gerçekleştirmektedir. Üsküdar Hurdacı olarak, güncel ve en makul hurda fiyatlarını uygulayarak, çok uygun bir fiyatlandırma yapmaktayız. Bu sayede, hurdalarınızı yüksek kar marjı ile değerlendirmenize fırsat sağlamış olmaktayız.

Hurdalarınızı, haftanın her günü dilediğiniz saatte isterseniz kapınıza gelerek teslim alabiliriz, isterseniz sizler depomuza getirebilirsiniz. İşe yaramayan ve kullanmadığınız birikmiş hurdalarınız var ise lütfen bizimle irtibata geçiniz. Hurda eşyalarınızı nakit olarak ve değerini kaybetmeden adresinizden alarak, bu konuda sizlere en iyi şekilde destek sunarız.

Hurdacılık Konusunda Sunduğumuz Hizmetler

Tr Hurdacı firması olarak; demir hurda, sarı hurda, bakır hurda, alüminyum hurda, çinko hurda, paslanmaz hurda, akü hurda, krom hurda, kurşun hurda, elektronik hurdası, kablo hurda gibi çeşitli hurda alımı yanında; 2. el eşya alım satımı ve hurda karşılığı yıkım hizmetlerini sunmaktayız. www.trhurdaci.com web sitesini ziyaret ederek, hizmetlerimiz konusunda tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.08.2018 13:36
Anahtar Kelimeler:
Kablo HurdaElektronik HurdasıKurşun HurdaKrom HurdaAkü HurdaPaslanmaz Hurdaçinko HurdaAlüminyum HurdaSarı HurdaDemir HurdaHurdaTr HurdacıBakır HurdaÜsküdar HurdacıHurdacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim 3 Ağustos Aktüel Gelecek Ürünler Listesi
Bim 3 Ağustos Aktüel Gelecek Ürünler Listesi
Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?
Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?
Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!
Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!
Teff Çayı İle Sağlıklı Beslenin
Teff Çayı İle Sağlıklı Beslenin
Sağlıklı kilo verme formülü
Sağlıklı kilo verme formülü
Beylikdüzü Araç Kiralama
Beylikdüzü Araç Kiralama
Diş Beyazlatma ile Dişler Eskisi Gibi
Diş Beyazlatma ile Dişler Eskisi Gibi
Çerezlik Bir Yazı: Kuruyemişler
Çerezlik Bir Yazı: Kuruyemişler
A101 26 Temmuz Aktüel Ürünler Yayınlandı
A101 26 Temmuz Aktüel Ürünler Yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ