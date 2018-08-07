Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Tr Hurdacı firması olarak, İstanbul Ataşehir'de yılların tecrübesiyle tüm İstanbul'a hurdacılık alanında hizmet vermekteyiz. İstanbul geneli için tüm hurdacı arayışınızda, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki tüm ilçelere uzayan hizmet ağımızla dilediğiniz her an hizmetinizdeyiz.

Güçlü ekibimiz eşliğinde, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkelerine odaklanarak siz değerli müşterilerimiz için kesintisiz bir biçimde faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Hizmetlerimizi, sizlerin bütçesini düşünerek en uygun fiyatlarla sunmakla birlikte, bir o kadar da seri ve kaliteli bir çalışma anlayışını sürdürmekte ve hurdacılık alanındaki tüm ihtiyacı gözeterek, teknolojik altyapı anlamında da kendimizi sürekli geliştirmekteyiz.

Firmamızı Tercih Ederek Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin

Firmamız, İstanbul'un tüm ilçeleri için sunduğu hizmetle, her türden hurda malzeme alımı gerçekleştirmektedir. Üsküdar Hurdacı olarak, güncel ve en makul hurda fiyatlarını uygulayarak, çok uygun bir fiyatlandırma yapmaktayız. Bu sayede, hurdalarınızı yüksek kar marjı ile değerlendirmenize fırsat sağlamış olmaktayız.

Hurdalarınızı, haftanın her günü dilediğiniz saatte isterseniz kapınıza gelerek teslim alabiliriz, isterseniz sizler depomuza getirebilirsiniz. İşe yaramayan ve kullanmadığınız birikmiş hurdalarınız var ise lütfen bizimle irtibata geçiniz. Hurda eşyalarınızı nakit olarak ve değerini kaybetmeden adresinizden alarak, bu konuda sizlere en iyi şekilde destek sunarız.

Hurdacılık Konusunda Sunduğumuz Hizmetler

Tr Hurdacı firması olarak; demir hurda, sarı hurda, bakır hurda, alüminyum hurda, çinko hurda, paslanmaz hurda, akü hurda, krom hurda, kurşun hurda, elektronik hurdası, kablo hurda gibi çeşitli hurda alımı yanında; 2. el eşya alım satımı ve hurda karşılığı yıkım hizmetlerini sunmaktayız. www.trhurdaci.com web sitesini ziyaret ederek, hizmetlerimiz konusunda tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz.