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Tozların Vakumlu Yolculuğu

Ev aletleri içerisinde temizlik deyince akla ilk gelen ev aleti şüphesiz süpürge ve süpürge modelleri olmaktadır.

Tozların Vakumlu Yolculuğu

Ev aletleri içerisinde temizlik deyince akla ilk gelen ev aleti şüphesiz süpürge ve süpürge modelleri olmaktadır.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 04:09
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Tozların Vakumlu Yolculuğu

Kendi içerisinde bir zamanlar elektrikli ve elektriksiz diye ikiye ayrılan süpürgelerin tekrardan tek sınıfa düştüğünü görmekteyiz. Elektriğin olmadığı ya da oryantal kültürün etkisinde kalan bölgelerin dışında artık her alan elektrikli süpürge modelleri ile donanmış durumda.

Bununla beraber kuru temizlikten öteye geçemeyen vakumlu sistem ile temizlik yöntemi kendisini biraz daha geliştirerek sulu temizlik yöntemi yeniliğini de, gelişen teknolojiyle beraber bir üst sınıfa çıkartmıştır. Ev eşyaları içerisinde temel olarak yer edinmiş süpürge modelleri kendisini sürekli olarak yenileyen bir ev aletidir.

İyi bir süpürge modeli için sıralanan özellikler şunlardır; enerjisinin yarısını kullanarak yüksek oranda toz toplayabilmesi gerekiyor. Bunun için alacağınız süpürge modelleri ileri siklon teknolojisini kullanarak hava ve toz ayrımını yapması gerekmektedir. Elektrikli süpürge modelleri için diğer bir özellik ise alacağınız süpürgenin sessizlik düzeyidir. Elektrikli süpürge sessiz çalıştığı zaman daha rahat ve kolay bir temizlik yapma imkanı sunacaktır.

Son yıllarda üretilmeyen ve kesinlikle alınmayacak süpürge modellerinin başında yer alan toz torbasız elektrik süpürgesi güvenlik ve sağlık açısından tehdit oluşturmaktadır. Bunun için hem torbalı hem de tasarruflu yöntem olan çıkartılıp takılabilen toz torbaları kullanmak en iyi seçeneği oluşturmaktadır. Elektrikli süpürge modelleri için ECO mod oldukça önemlidir. Burada fark oluşturacak en büyük faktör emisyon gücünün sadece toza odaklanması ve enerjiden tasarruf etmesi gerekmektedir.

Bunların yanında halıda çekiş sınıfının, sert zeminde çekiş sınıfının ve toz yayma sınıfının en iyi aralıkta olması performans ve tasarruf açısından sizlere çok büyük faydalar sağlamaktadır. Bütün bu özellikler ve daha fazlasını bulabileceğiniz SHUEV sizlere en iyi kalitede süpürge modellerini sunmaktadır. SHUEV’de istediğiniz model,renk ve tarzda bulabileceğiniz elektrikli Süpürge Modelleri uygun fiyat aralıklarında sizlere sunulmaktadır. Yapmanız gereken istediğiniz süpürge modelini SHUEV ‘den temin ettikten sonra, güven ve konfor içerisinde ev işlerinizi yapmak olacaktır.

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Süpürge ModelleriToz Torbasız Elektrik SüpürgesiSHUEVElektrikli Süpürge Sessiz
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